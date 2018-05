Un video que muestra la violenta reacción de un grupo de taxistas que trabaja en la Terminal de Omnibus frente a un colega que intenta trabajar en esa estratégica parada, se viralizó esta mañana en las redes sociales.

Embed Mafia en #laTerminal & desidia de @MuniRosario q #noQuiere eliminar el patoterismo en el servicio público... Vean el vídeo, suerte q éste trabajador pudo grabar, zafar de una golpiza mayor y q le arrebataran el celular... Ayer otra Cám. de #Taxis denunció casos similares #Rosario pic.twitter.com/Q4pVKUSHS3 — diego fiori (@dhfiori) 10 de mayo de 2018



En la secuencia se aprecia con claridad como el chofer víctima es hostigado y agredido por otro taxista para impedirle que ingrese a levantar pasajeros en las dársenas de la estación.





Fernando Amici, presidente de la Asociación Argentina de Titulares de Taxis y Remises, dijo que la "situación se repite a pesar de que la Municipalidad conoce el panorama".

En declaraciones al programa "Zysman 830", Amici sostuvo que en la Terminal de Omnibus Mariano Moreno "siempre ocurren estos incidentes. La Municipalidad lo sabe y tiene este video. Desde la Intendencia dicen que se ocupan del tema, que ponen inspectores, pero lo que no se sabe es qué controlan estos inspectores".





"No sabemos si hay connivencia con respecto a esta situación. Sino no se explica que esto siga ocurriendo. Todas las paradas son públicos y es muy raro que un taxista cualquiera no pueda pararse a levantar pasajeros en la Terminal", agregó Amici.