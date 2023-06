Se tensa la crisis del transporte y asoma otro paro, pero de 48 horas

"A lo mejor vamos a tener que llevar todos los colectivos del interior a la plaza de Mayo para que se entienda lo que pasa y ésta es la sensación de todos los intendentes, de todos los partidos", presionó Javkin para reflexionar en público: "Hace tres semanas los gremios estaban en una conciliación obligatoria, decretaron un paro y, a las 11 de la noche, apareció la plata para el Amba; más clarito que hay dos Argentinas no puede haber", cuestionó.

El intendente avizora la profundización del conflicto, que en etapa preelectoral le complicará la agenda diaria. Ningún funcionario desea no tener colectivos circulando. Por eso, preocupa lo que mencionó el secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello. "Si esto sigue así, es posible que haya un paro por 48 horas", le dijo a La Capital breve y concreto.

El gremialista admitió un escenario “muy conflictivo” al indicar que la semana que viene se puede agudizar el plan de lucha. “Hoy no se puede analizar ninguna oferta de aumentos de salarios. Los empresarios se plantaron en que si no reciben plata del Estado no pueden hacer frente a un aumento de sueldos. La situación está muy difícil”, advirtió el titular de UTA Rosario al vaticinar un segundo semestre muy complicado para el transporte y para los empleados: "Todo lo que se pueda acordar en salarios queda atrasado en pocos días”.

Por delante, además del regreso de los coches a prestar servicio estarán las nuevas audiencias con los empresarios. "Después se evaluará cómo sigue la lucha. Estimo que el conflicto se agudizará”, anticipó Copello.

Quienes subieron un escalón el conflicto fueron los propios transportistas de Fatap. Ayer el comunicado fue tajante. "La negociación paritaria en curso se encuentra severamente condicionada por la insuficiencia de recursos que permitan a esta representación empresaria asumir compromisos salariales sustentables en el tiempo", se atajaron para alertar: "En caso de que no se adopten medidas urgentes, causará su paralización definitiva, con la consecuente perdida de empleos".

Tras repasar el impacto de la crisis y el desfinanciamiento que provocó la renovación del parque móvil, la entidad recordó que las más de 400 empresas del interior del país "han subsistido en desmedro de su capital, al solo efecto de garantizar la continuidad de los servicios y las fuentes de trabajo". Con el fantasma de la "quiebra de todo el sistema", Fatap puso el conflicto salarial en números.

Además, indicó que con un presupuesto total asignado para 2023 de 85.000 millones, el cumplimiento de la pauta salarial solicitada por la UTA representaría un costo adicional de casi 80 mil millones "cuya disponibilidad no ha sido en modo alguno garantizada" y recordó que siguen si cumplirse los 10 mil millones adicionales ya solicitados para asumir la paritaria de febrero pasado. En tanto, indicó que Nación adeuda 13.500 millones de pesos provenientes del Fondo Compensador al Transporte.

Pero también hubo "palitos" para la provincia y los municipios. "Los poderes concedentes locales incumplen los contratos de concesión fijando tarifas sobre criterios meramente políticos, sin respetar las normas técnicas en ellos dispuestas, lo que genera un precio del servicio completamente desactualizado que no remunera siquiera mínimamente la prestación, en tiempos de inflación descontrolada y costos de financiamiento exorbitantes".

Luego de recordar que los Estados nacional, provinciales y locales "desaparecieron" de la negociación paritaria y subrayar que los choferes deben recibir una remuneración "digna y equitativa" y que las empresas, en paralelo, tienen que percibir una ganancia "justa y razonable", Fatap instó a los poderes públicos a "asumir responsabilidades sin cálculos políticos", con la mirada puesta en 35.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

A la hora de una reflexión sobre el paro sólo en el interior y la resolución "sobre la hora" en el Amba, el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, fue al grano. "Una historia repetida. Nación hizo lo que siempre hace: resolver el tema del Amba y dejar que el interior haga lo que pueda. La obligación de esta provincia es aportar la misma cantidad de dinero que Nación en materia de subsidios, pero estamos poniendo más que ella: 1.100 millones mensuales contra 850 millones y sólo hasta abril, porque en ese mes expiró el convenio y no se firmó otro, y de mayo no cobramos nada. No es algo menor no tener un convenio firmado a esta altura del año", resumió.

Javkin se ubicó en la misma sintonía. "Ya lo decía Belgrano hace más de 200 años: tenemos un país al que sólo le importa lo que pasa en Buenos Aires, mientras que todos los demás nos jodemos y jodemos a todo el resto como está pasando, a excepción de Córdoba, que tiene una elección la semana que viene y el gremio participa de la lista del candidato".

La referencia del intendente rosarino fue a su colega cordobés Martín Llaryora, quien logó reunir fondos propios y en la madrugada del martes firmó un convenio paritario con los choferes. Este martes, el transporte allí fue normal y a una tarifa más baja que Rosario.

Enfático, Javkin se preguntó: "Ese acuerdo se resuelve con fondos de la Nación, ¿y el resto del país qué? ¿Es el gobierno nacional o del Amba?" .