Se suspendió la reunión y hubo enojo

Hoy era el día esperado por los docentes porque se iba a continuar con las reuniones por las paritarias _también involucraba temas de la Administración Central y las de Salud_, pero fue suspendida y despertó la ira de los representantes de Amsafé y Sadop. Es que el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, informó que el gobierno provincial tomó la determinación de interrumpir todas las negociaciones salariales que se desarrollan de forma simultánea en la provincia.

"Estamos a la espera de los anuncios de esta tarde que dará el presidente de la Nación, Alberto Fernández", sostuvo Pusineri ante la prensa y adelantó: "Según lo que hablé con el gobernador habrá que esperar y ver, pero es probable que los anuncios involucren cuestiones salariales para los trabajadores".

La titular de Amsafé, Sonia Alesso, y de Sadop, Martín Lucero, rechazaron esta determinación y reclamaron que el tema sea tratado a la brevedad. "No estamos de acuerdo, para nada", dijo Sonia Alesso y agregó: "La paritaria tenía que terminar, no sabemos cuáles van a ser los anuncios de la noche, pero entendemos que la paritaria se tenía que dar. Venía difícil la discusión, pero la verdad es que no esperábamos que se suspenda la paritaria. Nos sorprendió a todos los que estábamos ahí".