Se suspendió el cierre nocturno en las estaciones de servicio

"Vamos a ir a negociar de buena fe con el funcionario y le solicitaremos hechos concretos. Si no nos otorgan algún tipo de salvataje, vamos a avanzar en medidas de fuerza. Pedimos que nos otorguen ayuda desde el programa de asistencia a la producción (ATP) para hacerle frente a los salarios, más aún en un contexto en el que se están discutiendo paritarias", adelantó el titular de la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines de Rosario (Cesgar), Sebastián Estévez.

Los playeros en alerta

El Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio de Rosario se sumó al debate, tras aclarar que haya o no cierre de estaciones a la noche, "no se permitirá bajo ningún concepto, poner en riesgo condiciones laborales”, enfatizó el secretario administrativo de los playeros, Ismael Marcón.

Para el gremio se ve como una contradicción el cierre en el horario nocturno porque bajaría la rentabilidad de los empresarios y advirtió que se decretó el estado de alerta “en función de cómo se vayan dando los acontecimientos y de que no se permitirá ningún condicionamiento laboral”, agregó Marcón

En ese marco, el dirigente gremial evaluó que si los trabajadores del horario nocturno no realizan tareas de expendio de combustibles “quedaran cumpliendo su servicio de igual manera”.

En el gran Rosario hay unas 120 estaciones de servicio con alrededor de 250 trabajadores en horario nocturno. A nivel país existen 5 mil comercios dedicados al expendio de combustibles y unos 65 mil puestos involucrados en forma directa.

estacio.jpg

Advertencia

Este martes por la mañana, Cecha había advertido sobre la necesidad de medidas urgentes: “Las estaciones de servicio pagamos los platos rotos de las malas medidas adoptadas por el gobierno".

De esta forma, las cámaras y federaciones de todo el país habían manifestado su rechazo a las más recientes medidas adoptadas por el gobierno nacional por considerar que las afectan fuertemente. “Tornan inviables nuestro negocio y lo condena a la ruina”, remarcaron.

Además de la amenaza latente de un paro nocturno, el sector había planteado el comienzo de las solicitudes para aplicar el procedimiento preventivo para establecimientos en crisis, y la paralización de los procesos de revisiones paritarias en curso.

Cecha subrayó que el aumento aplicado a los combustibles fue menor que el porcentaje aplicado a la devaluación, por lo que el efecto es negativo para el sector. “Ya venimos soportando la pérdida de la rentabilidad desde antes de la pandemia”, indicó la entidad.

Allí aclararon que no cuestionan que el gobierno pueda adoptar las medidas de emergencia que crea necesarias para la economía del país y en resguardo del bolsillo de los consumidores, pero señalaron que “las mismas deben ir acompañadas de medidas complementarias y urgentes, que mitiguen el efecto devastador que se está provocando a las estaciones de servicio”.

En el comunicado exhortaron a las empresas petroleras a modificar en forma estructural las comisiones por venta, actualmente en el orden del 10% promedio a nivel país, ya que resultan claramente insuficientes en esta crisis. “En el caso particular de YPF la ayuda brindada a las estaciones de su bandera, que valoramos, está muy distante de compensar la dura realidad que atravesamos. Somos conscientes de que esta devaluación asimétrica plantea desafíos enormes, pero no pueden las pymes del sector ser quiénes soporten el peso de la política energética que se define en una mesa en la cual no participamos”, justificaron.

“El negocio de los combustibles no para de complicarse. Los empresarios, que elegimos y amamos este trabajo, ahora lo vemos desgastante y hasta desesperanzador. Los estacioneros necesitamos ser escuchados. El Estado debe entender que invertimos y generamos empleo, y no se trata solo de dinero lo que se pone en juego, sino también de esperanzas, esfuerzos y un tiempo que no volverá”, finalizó Cecha en el comunicado.