Se siguen de cerca los nuevos casos de coronavirus en la región

La provincia de Santa Fe registraba hasta ayer (exceptuando los ocho de Rosario) 15 casos positivos de coronavirus, incluidos los dos que se confirmaron en la vecina ciudad de Roldán. No obstante, al cierre de esta edición, versiones no confirmadas revelaban que ese número podría incrementarse. Las autoridades siguen de cerca la evolución de los pacientes confirmados, y esperan los resultados de al menos 49 bajo sospecha, algunos de los cuales podrían sumarse a la lista de los ya infectados. Según los datos oficiales, hay personas afectadas en las ciudades de Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela, Esperanza, Gálvez, Roldán, Helvecia, Casilda, San Javier, Villa Constitución y Venado Tuerto.

Ayer se conoció que dos personas vecinas de Roldán contrajeron la enfermedad luego de haber tenido contacto con una turista de nacionalidad francesa durante un reciente viaje a Ushuaia. Así lo confirmó el Ministerio de Salud, en su parte epidemiológico, y lo propio hicieron el mismo intendente de la ciudad, José María Pedretti y la secretaria de Salud, Elizabeth Trevissón quienes ayer decidieron extremar las medidas de seguridad y cerrar los accesos a la ciudad para quienes no residan en ella (ver página 13).

"A las 17.50 nos confirmaron dos casos de coronavirus en la ciudad. El domingo el Sies extrajo dos muestras en dos domicilios de sendos matrimonios, una muestra por cada casa, y en ambos casos uno de los integrantes dio positivo. Mañana (por hoy) van a extraer muestras a las otras dos personas que integran esos domicilios", señaló el intendente.

A su turno, Trevissón añadió que desde la hora cero en que llegaron a la ciudad, estas personas se mantuvieron aisladas y fueron monitoreadas permanentemente por un médico cada dos o tres horas.

Dos niños

También el lunes se conocieron dos casos que sensibilizan a la población, por la corta edad de los pacientes. La secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, confirmó que ese día se agregaron dos casos más de coronavirus a la lista de damnificados: dos niños que habitan las localidades de Helvecia y Esperanza, de cuatro y dos años, respectivamente. Martorano, en línea con lo ya anunciado por el ministro de Salud, Carlos Parola, advirtió que habrá un incremento en los registros ya que desde este lunes los estudios se realizan en un laboratorio provincial, por lo que no habrá demoras como en los últimos días.

En el caso de Esperanza, se trata de un niño de dos años que volvió con su familia de Brasil, El pequeño evoluciona en su domicilio, mientras que los padres se mantienen aislados. De acuerdo a los protocolos, mientras no presenten síntomas, no se les considerará de riesgo.

En el caso del niño de Helvecia, el estudio rápido se le realizó en Rosario y dio positivo, aunque con algún margen de error, por lo que se remitió para su confirmación al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Igualmente, se lo agregó oficialmente entre los casos confirmados.

María Eugenia González ese es el nombre del primer caso en Rafaela, al que ayer se sumaron otros dos. La mujer estuvo en Canadá y a su regreso realizó, como lo indican los protocolos, la cuarentena. La mujer, madre de hijos pequeños, cumplió a rajatabla con los deberes y exigencias. Cuando arribó a su domicilio lo primero que hizo fue autoaislarse. El sábado 21 de marzo, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, les confirmaba a los vecinos el primer caso de coronavirus. La información sacudió a la ciudad, generó preocupación y alarmó a toda la población. Tan es así, que ese mismo día el mandatario rafaelino dispuso el cierre de los accesos a la localidad.

La paciente no tuvo acercamiento con ningún familiar. El propio intendente Castellano precisó que María Eugenia no tuvo contacto ni "con sus hijos, padres ni marido" y que "se metió en una pieza en el fondo" de su casa.

También la cercana Villa Gobernador Gálvez recibió la noticia de su primer caso positivo. En base al parte oficial del Ministerio de Salud de la provincia, la Municipalidad de esa ciudad confirmó, también el lunes, la nueva situación. Se trata de un hombre de 52 años que estuvo en contacto con personas de procedencia paraguaya.

El paciente se desempeña como camillero del Hospital Centenario de Rosario; estuvo de vacaciones hasta el 19 de marzo, y el 20 se presentó a trabajar con sintomatología. Permaneció poco tiempo en el hospital y luego de hacerle el hisopado correspondiente se dirigió a su domicilio en la zona de Pueblo Nuevo con las indicaciones pertinentes, donde cumple el aislamiento, hecho constado por la policía provincial.

La Municipalidad de esa ciudad puso a disposición a todo su personal para la activación del protocolo de bloqueo y rastreando a aquellas personas con las que el paciente pudo estar en contacto. En caso del camillero, entre su aislamiento y la confirmación que se obtuvo el domingo, mantuvo contacto con 18 agentes sanitarios, que ahora están cumpliendo el aislamiento por 14 días.

La directora del hospital, Claudia Perouch, aseguró que el hombre no tuvo contacto con pacientes. Días antes, el 19 de marzo, el municipio de Villa Gobernador Gálvez había difundido la existencia de un caso sospechoso: una mujer joven que regresó el 17 de marzo de San Pablo, Brasil, presentó síntomas días previos a su retorno. Al llegar a la ciudad, la mujer acudió a un sanatorio privado de Rosario a realizarse el hisopado. Se presume que es el caso informado anoche como positivo en la ciudad. Es importante mencionar que desde el momento de su llegada la persona se encuentra totalmente aislada en su domicilio, hecho que ya fue constatado por las fuerzas de seguridad.

El sábado 21 de este mes se conoció en la capital provincial el caso de una joven de 24 años que había viajado a Río de Janeiro, dio positivo de Covid-19 y se encuentra internada en el hospital Cullen con buen estado de salud. En tanto, se esperan los resultados de los exámenes de su pareja, que están siendo analizados en el Instituto Malbrán aunque no hubo más novedades. Presuntamente estaría entre los 20 sospechosos de la ciudad de Santa Fe.

El fin de semana de su regreso, la santafesina comenzó a sentir los primeros síntomas: fiebre y malestar general. Ante este cuadro se comunicó con el 0800 555 6549 (para quienes viajaron al exterior) e hizo las consultas pertinentes previo a los exámenes que dieron positivo.

Por último, el intendente de Gálvez Mario Fissore, confirmó dos casos positivos en esa ciudad del departamento San Jerónimo. Lo hizo ayer, junto a dos profesionales de su equipo, Lisandro Mana y Esteban Monteverde. Aunque no revelaron la identidad ni las edades de los pacientes, se sabe que son dos personas que viajaron a Europa y Brasil, respectivamente. "Están en perfecto estado de salud y ya no tienen fiebre. La cuarentena sigue hasta el alta definitiva, que se irá coordinando (con las autoridades provinciales), y tienen un buen proceso", buscó tranquilizar Mana en conferencia de prensa. Y abundó: "Esperamos no tener complicaciones porque son personas que no tienen más de 60 años, no padecen enfermedades cardíacas ni concomitantes que fueran a complicar los cuadros".

En la ciudad hay otro caso sospechoso al que se le hizo el hisopado, pero hasta ayer no estaban los resultados. Por lo demás, y de acuerdo al último parte oficial difundido ayer, se registraron 174 casos sospechosos de nuevo coronavirus, de los cuales 86 fueron descartados. Sacando los 23 que dieron positivo, quedan más de 70 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis en las ciudades de Venado Tuerto, Carmen, Las Parejas, Cayastá, Santa Fe, Arroyo Leyes, Santo Tomé, Sauce Viejo, Monte Vera, Humboldt, Funes, Granadero Baigorria, Rafaela, Florencia, San Javier, Firmat, Gálvez, San Genaro, Villa Mugueta y San Lorenzo. Rosario y Casilda.