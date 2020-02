Pasajeros que viajaban de Rosario a Mendoza quedaron varados esta noche en el viaducto Che Guevara, en Pellegrini y Circunvalación, luego de que el ómnibus de Central Argentino en el que viajaran sufriera un problema mecánico. Los pasajeros afirmaron que la empresa no respondió a sus llamados y también criticaron el accionar policial ya que, temiendo por su seguridad, pidieron asistencia al 911 pero nunca enviaron un móvil. "Estamos tirados acá, en la oscuridad", dijeron.

"Estamos a cien metros de la villa. Llamamos todos los pasajeros al 911 y no nos dan pelota, no nos mandan un móvil, nada, estamos todos tirados acá, en la oscuridad", aseguró Jorge, uno de los pasajeros que viajaba en el coche 127 de Central Argentino. De acuerdo con su testimonio, el ómnibus sufrió un desperfecto "por una mala maniobra del chofer", ya que "agarró un badén como venía y reventó el pulmón de la suspensión".

Jorge contó a La Capital que "los choferes se comunicaron con la empresa y dijeron que no tenían vehículos acá".

2020 02 20 colectivo varado

"No quieren hacerse cargo, les dijeron que no tiene móviles y que no quiere alquilar un colectivo. Yo llamé al 0-800 de la empresa pero nunca me atendieron", dijo.

Añadió que luego de "tres horas parados en el viaducto Che Guevara", un mecánico llegó pasadas las 22 e intentaba arreglar el micro, aunque no había "luces ni balizas".

"Los pasajeros se bajaron a hacer señales de luces con los celulares para que los que vienen por la autopista no nos lleven por delante", resaltó.

La Capital intentó comunicarse con la empresa pero no respondieron los llamados a los números telefónicos que figuran en su sitio web y en los que aparecen en la página de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.