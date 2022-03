Se reanuda hoy la paritaria docente, pero la oferta salarial llegará el lunes

Amsafé indicó “poco o nada probable” que haya nuevos paros mientras las bases deciden mociones y Sadop ratificó que se decidirá la nueva oferta “con los chicos en clase”. De este modo, la sombra de nuevos paros se aleja cada vez más y al menos la semana que viene no habrá huelgas. Es más, los gremios dejaron entrever que si hay rechazo a esta segunda propuesta, el plan de lucha se activará recién a partir de la otra semana.

En la Casa Gris, en tanto, se pasó del clima de escepticismo que hubo en las negociaciones en medio de los paros a una luz de esperanza que se abrió con una nueva oferta del 46 por ciento en cuatro tramos.

Esa oferta la recibirán el lunes los docentes, como segundo paso a la reunión “técnica” que se desarrollará hoy entre las partes.

Como telón de fondo, los empleados estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ya aceptaron el cobro en cuatro veces del 46 por ciento (22 por ciento en marzo) y luego tres pagos del 8 por ciento hasta septiembre inclusive.

Los funcionarios provinciales creen que los docentes privados aceptarán la oferta, pero tienen incertidumbre con lo que sucederá con los maestros nucleados en Amsafé.

“No se entiende por qué esperaron toda una semana, si a los estatales les ofrecieron el 46 por ciento”, señaló una voz sindical.

Lo cierto es que la nueva negociación tiene como antecedente el cumplimiento de un plan de lucha que dejó a los alumnos sin 4 días de clase: dos tandas de paros por 48 horas 2 y 3 de marzo; y luego 8 y 9. Los negociadores del Ejecutivo advirtieron “poca receptividad” entre los gremialistas, mientras se desarrollaban las medidas.

“Esta propuesta será la definitiva”, había advertido el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, en relación a la segunda oferta de aumento del 46 por ciento para el sector.

Antesala

La de hoy será una mesa “técnica” entre los maestros y el gobierno, pero será gravitante de cara al lunes. El secretario gremial de Amsafé, Roque Jaimes, le dio esa entidad: “Más allá de lo económico, predispone muy mal a las bases que no se avance en encontrar soluciones en éste ámbito. E impacta a la hora de votar”, le dijo a La Capital. Así parece haber impactado en el rechazo casi unánime a la oferta del 41,7 por ciento en cuatro tramos que se descartó y fue el inicio de un plan de lucha con movilizaciones en las últimas dos semanas.

Ahora, y según adelantó Amsafé en un comunicado, hoy a partir de las 10 se llevará a cabo la reunión de comisión técnica, mientras que la discusión salarial se terminará de pulir el próximo lunes a la misma hora.

En este contexto de nueva negociación la intención de la provincia es “mejorar la propuesta” salarial. Y tal como adelantó este diario el miércoles pasado, se replicará la oferta ya hecha y aceptada por ATE y UPCN: 22% en marzo, el segundo tramo en mayo del 8%, el tercero en agosto del 8% y el cuarto también de 8% en septiembre.

“Si nos hacen la propuesta el lunes, estimo que miércoles o jueves resolvemos si se acepta o rechaza”, adelantó el titular de Sadop, Martín Lucero, y remarcó algo fundamental para padres y madres: “Mientras se trate y analice, la semana que viene será sin paros. Se discute con los chicos en el aula”.

Improbable

Desde Amsafé también hubo una ratificación, aunque más cautelosa de Jaimes. “Lo más natural es que hasta que no se definan nuevas medidas y siendo que no existen paros votados es altamente probable que la semana que viene no haya huelga a lo largo de toda las semana. Sería poco frecuente poner en marcha una medida sobre el fin de la actividad semanal”.

Hecha la oferta el lunes, Amsafé deberá reunir a los secretarios de los 19 departamentos de la provincia con la comisión directiva y definir la asamblea provincial.

“Habrá, como siempre ocurre, un tiempo de consulta para que se expidan las compañeros y compañeras”, ahondó Jaimes.

Previamente, y como ya es tradición en el gremio docente, surgirán las mociones por departamento, las cuales se votan y luego se elevarán a la asamblea provincial para saber si hay rechazo o aceptación.

Consultada la propia titular de Amsafé y responsable de Ctera, Sonia Alesso, se limitó a remarcar que “luego de la reunión paritaria del lunes, se detallarán los pasos a seguir”.

Previamente, la dirigente sindical había expresado en un comunicado del gremio su orgullo por “el sindicato y por su historia. Hoy queda claro que el gobierno podía invertir más y que se podían aumentar los salarios docentes. Y eso quedó demostrado gracias a la lucha, a los paros, a los actos y movilizaciones de las compañeras y compañeros de Amsafé y Sadop en toda la provincia”.

En tal sentido, también consideró que “somos los docentes los que día a día sostenemos junto a la comunidad educativa las escuelas. Desde Amsafé sostenemos y defendemos la lucha de nuestro sindicato por una educación pública de calidad para todos y todas”, remarcó la líder gremial santafesina y nacional.