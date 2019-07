Un gran susto se llevó esta noche el conductor de una Traffic al que se le quedó el vehículo en las vías y alcanzó a bajarse de milagro cuando vio venir muy cerca a una formación de un tren de carga.

El susto y la angustia de Jorge, el conductor del vehículo, fue mayor cuando vio la Traffic destrozada y partida al medio, producto del choque del tren, pese a que venía a muy baja velocidad. "Se ve mucho peor de lo que realmente fue", admitió el conductor del vehículo.

El siniestro sucedió en la zona de calle Aráoz y las vías, en barrio Alberdi, cuando Juan quiso cruzar las vías y la vieja traffic se paró casi sobre las vías y no quiso arrancar. Intentó poner marcha atrás y hasta empujarla, pero como no pudo debió salir corriendo cuando se acercaba el tren.

traffic1.jpg La traffic quedó destrozada tras ser atropellada por un tren de carga. (Foto: @HernánFunes)

"Venía con los vidrios cerrados y no escuche a la máquina del tren", admitió Juan, y agregó: "Frené en la esquina, venía despacio y miré que había un vehículo frenado. Antes de cruzar toqué el freno y me quedó la trompa sobre la zona de las vías en donde pasa el tren, no me subí a la vía. Quise hacer marcha atrás, pero se me paró. Y cuando vi que tenía tan cerca al tren no me quedó otra que bajarme".

"No hay barrera ni escuché ninguna campana y tampoco hay luces (N. de la R.: está la Cruz de San Andrés que marca la cercanía con las vías)", recalcó, antes de agregar: "Conozco bien esta zona porque soy del barrio y a esta vía la he cruzado cincuenta mil veces".

Respecto de la Traffic reconoció que "es un vehículo viejo y no se puede recuperar. No sirve nada".