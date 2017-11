Se incendiaron tres colectivos en un galpón de la Semtur

El funcionario confirmó que ayer a las 3.30 de la madrugada personal de seguridad detectó que se había iniciado un incendio debajo de un colectivo. Cuando los bomberos llegaron el fuego se había expandido a otros dos coches colocados en las fosas para servicio técnico. Los tres colectivos quedaron totalmente destruidos por las llamas.

"Todavía no sabemos cuáles fueron los motivos del incendio, estamos esperando a que bomberos nos haga un informe técnico que espero que en el día de hoy lo tengamos", dijo Perrone a Zysman 830 de La Ocho. Adelantó que para hoy también aguardan la visita de Defensa Civil para hacer estudios sobre el siniestro, además del trabajo de los mecánicos de la Semtur, quienes se encuentran evaluando el estado de los coches.

Embed #Zysman830 | Tres colectivos ardieron por un incendio en el galpón de la Semtur ubicado en Provincias Unidas al 2500. Gustavo Perrone (Pte Semtur) confirmó que eran unidades de reserva y no se verá afectado el servicio. https://t.co/F2Kf3cv72V pic.twitter.com/eHFoYHx8ti — La Ocho am830 (@laochoam830) 27 de noviembre de 2017

"Hasta el momento no hemos encontrado ninguna falla ni motivo que indique qué fue lo que provocó el incendio", agregó Perrone. Explicó además que lo sucedido "es inusual" y no descarta como hipótesis que el incendio haya sido provocado por alguien que ingresó de madrugada al galpón. Pero aclaró: "Tenemos cámaras de seguridad, se han analizado las cámaras y no se observa en ningún momento ningún intruso".





El domingo por la madrugada tres colectivos de la Semtur ardieron por un incendio en el galpón de Provincias Unidas al 2500. Gustavo Perrone, presidente de la empresa estatal, confirmó que eran unidades de reserva y no se verá afectado el servicio.