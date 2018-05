Se estrelló con un helicóptero recién comprado y pide una compensación

Un piloto rosarino de helicóptero sufrió un accidente el mismo día que compró una aeronave a la empresa Cicaré y reclama una compensación económica, ya que aseguró que salvó su vida por su "habilidad para pilotar" y que se produjo por un defecto de la máquina.

"El helicóptero tuvo una vibración vertical muy fuerte, yo me golpeaba la cabeza contra el techo", narró Federico Benetti sobre el accidente del pasado 7 de febrero, cuando el biplaza CH12 que había adquirido en Cicaré SA entró en emergencia a la altura de Saladillo (provincia de Buenos Aires), durante el trayecto entre la fábrica y Rosario. "Cuando estaba por chocar recuperé el control y me golpeé pero me podría haber matado", añadió, además de manifestar que si sigue con vida es por su "habilidad para pilotar".

Dijo que "la aeronave está en garantía y es evidente que fue un problema de la máquina" y manifestó que desde el accidente se encuentra "esperando cómo van a solucionar el problema".

Benetti reclama que la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac) concluya la investigación y que la fábrica Cicaré se haga cargo de la compensación económica. Dijo que el helicóptero cuesta 179.000 dólares.

También dijo que la aeronave experimentó problemas en los vuelos de prueba que realizó antes de retirarlo de fábrica. "Dicen que le hicieron tracking y balanceo, pero se ve que estuvo mal hecho", sostuvo.