Se diagnosticó el primer caso de transmisión comunitaria

La Argentina verificó la existencia del primer caso de coronavirus de transmisión comunitaria, es decir del contagio de un paciente sin antecedente de viaje ni tampoco contacto estrecho con alguien que haya estado en el exterior o con otra persona enferma. La noticia fue dada por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en la comunicación diaria que brinda el Ministerio de Salud todas las mañanas, aunque no precisó el lugar en el que se produjo el caso.

"En la Argentina, son 266 los casos que fueron confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, un caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica", contó Costa.

El informe agregó que la transmisión comunitaria del virus "se está iniciando" en el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba, pero no especificó a qué jurisdicción pertenece el primer caso confirmado.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, ya había hecho ayer una advertencia al explicar las diferencias en los contagios, y allí sostuvo que los casos de transmisión comunitaria "son pacientes que no mantuvieron contacto con un caso importado, contacto estrecho o conglomerado, lo que hace imposible realizar la trazabilidad de cómo se contrajo el virus".

Además hay 51 personas que recibieron el alta médica y retornaron a su vida habitual. La comunidad científica cree que los pacientes curados no pueden volver a enfermarse, aunque hay algunos casos en estudio que indicarían lo contrario.

Nueva fase

El anuncio de Vizzotti, es una nueva fase de la expansión del coronavirus en Argentina. El gobierno lo esperaba, sabían que ocurriría en virtud de la observación del proceso en otras partes del mundo. Por esa razón y casi en simultáneo el anuncio del primer caso "autóctono", el presidente Alberto Fernández planifica nuevas acciones con los intendentes del Conurbano bonaerense. Ahora, con la transmisión comunitaria esperan el incremento de casos positivos confirmados, principalmente en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), un foco de contagio en alerta permanente.

Según Vizzotti, la transmisión comunitaria "se está iniciando en el Amba, Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba". Si bien el gobierno aún no detalló dónde se dio el primer caso de este tipo de contagio autóctono, analiza las medidas a aplicar en cada jurisdicción. Probablemente, piensan que esta situación obligue a estirar la cuarentena total.

Es que se sabe que habrá contagios y, probablemente, en una tasa más alta que la que se están viendo en estos días. Lo que se busca con el aislamiento, es que no se sature el sistema de salud llegada esta fase de transmisión comunitaria. Este ciclo se produce cuando ya no es posible rastrear el origen de la infección, es decir cuando el virus circula entre personas que no viajaron al exterior ni tuvieron contacto con ninguna que llegó de otro país.