Hoy trascendió el video de un grave accidente ocurrido anoche en Araoz y las vías del Ferrocarril, en barrio Alberdi, donde una camioneta Reanult Traffic fue arrollada por un tren.

El siniestro se produjo cuando el conductor del utilitario intentó cruzar las vías. Según el testimonio del conductor, cuando intentó avanzar el vehículo se detuvo y no arrancó, quedando la trompa sobre las vías.

Juan, el chofer, afirmó: "Venía con los vidrios cerrados y no escuche a la máquina del tren", y agregó: "Frené en la esquina, venía despacio y miré que había un vehículo frenado. Antes de cruzar toqué el freno y me quedó la trompa sobre la zona de las vías en donde pasa el tren, no me subí a la vía. Quise hacer marcha atrás, pero se me paró. Y cuando vi que tenía tan cerca al tren no me quedó otra que bajarme".