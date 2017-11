Se capacitaron en una huerta y ya tienen su emprendimiento

En el extremo sur de la ciudad, San Martín al 7200, todas las mañanas un grupo de jóvenes trabaja la tierra con minuciosidad. Aran, siembran, riegan y cosechan verduras en su huerta orgánica, y de a poco hacen de esta tarea su medio de vida. El oficio lo aprendieron a pocos metros de allí con el programa Nueva Oportunidad, en la huerta Rosarina Linda.

Tienen entre 18 y 35 años, viven en los barrios Las Flores y San Martín Sur. Después de capacitarse y aprender, iniciaron su propio emprendimiento en la huerta agroecológica, produciendo verduras para autoconsumo y también comercializarlas en las ferias que provincia y municipio promueven en la Calle Recreativa y en las plazas San Martín y López.

Elena (35) fue una de las pioneras. Hoy capacita a los más jóvenes y celebró emocionada el ingreso del grupo al programa provincial Nexo Oportunidad, que busca acercar al mundo del trabajo a jóvenes que hayan participado de instancias de capacitación.

"Yo trabajo desde los 12 años, sé hacer de todo, pero es la primera vez que siento que tengo algo que es mío. Acá lo que cultivo es para que mi familia coma todos los días y además es mi trabajo. Estamos sembrando nuestro futuro y el de nuestros hijos a través del trabajo", dijo en tanto Fernanda, una joven madre de 4 hijo.

El director provincial del programa Nueva Oportunidad, Luciano Vigoni, destacó que el "Nexo Oportunidad es un paso más en el trabajo que se viene realizando con el Nueva Oportunidad, con el objetivo de promover la práctica laboral y lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa para desempeñarse en espacios de trabajo".

Por su parte, la subsecretaria provincial del Plan Abre, Cecilia Mijich, destacó que "a través de estas políticas se busca incluir social y laboralmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad, apoyando iniciativas de emprendimiento personal, colectivo y de autoempleo. En este caso, con un grupo de jóvenes que ya se viene capacitando, que han demostrado compromiso y dedicación, y se están formando como horticultores", detalló.

Rosarina linda

La Asociación Rosarina Linda, que le da nombre a la huerta, es una de las instituciones que trabaja con el programa Nueva Oportunidad, capacitando y formando jóvenes en las huertas agroecológicas.

El responsable de coordinar el grupo es Héctor Alarcón (más conocido como El Ganso), una fuente inagotable de conocimientos de cómo y cuándo deben sembrar, enseña a distinguir entre las plagas que pueden entorpecer el cultivo y los insectos que la ayudan sin tener que usar productos químicos. Todo lo transmite con un lenguaje sencillo y es fácilmente incorporado por los chicos y chicas.

"Esto me permitió alejarme de la calle y de las cosas malas. El Ganso siempre me ayudó y me enseñó a trabajar, yo hoy tengo mi familia, estoy terminando mi casa y enseñarle a los chicos nuevos me llena de felicidad", dijo Maxi, un joven capacitador de 30 años.

Alexis, en tanto, tiene 19 años y hace 4 meses que se sumó al grupo. "Acá me recibieron muy bien, me enseñan todos los días cómo poner la pala y armar los plantines que vamos a sembrar. Yo estoy muy contento, porque me gusta conocer gente nueva y además tengo un trabajo que me gusta", reconoció.

Los jóvenes trabajan de lunes a viernes, de 6 a 10, acondicionando el terreno, planificando y organizando el trabajo para las siembras de primavera-verano y de otoño-invierno, abonando, desmalezando, controlando las plagas, cosechando la producción y acondicionándolas para la venta y comercialización.