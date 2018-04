"En el marco del programa Nueva Oportunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social provincial, nueve jóvenes del barrio Ludueña, que se capacitaron durante todo 2017 en montaje, sonido e iluminación en la Sala Lavarden, están transitando una salida laboral. El motivo obedece a un convenio firmado a fines del año pasado entre el Ministerio de Innovación y Cultura, a través de su programa Hoy en mi Barrio y la casa Terapéutica Communitas.

El trabajo que realizan consiste en montar escenarios de diferentes propuestas culturales y actos, prueba de luces, de sonido y armado de estructuras. El objetivo es ofrecer un nuevo trayecto pedagógico de capacitación enmarcado en las propuestas culturales que lleva adelante ese ministerio a través del Programa Hoy en Mi Barrio.

Esta incorporación se propone como una última fase del trayecto de dicha capacitación, a fin de que estos jóvenes puedan transitar desde el proyecto formativo inicial hacia una instancia ocupacional y una salida laboral formal.

José, Leandro y Matías son tres de los nueve jóvenes que cuentan su experiencia a la hora de aprender y trabajar. Participaron en inauguraciones de espacios culturales de la ciudad, montaron escenario en la fiesta por el acto del día de la Bandera que consistió en la puesta de luces, estructuras y prueba de sonido.

A José, aprender este oficio le cambió la vida. "Llegué a esta capacitación perdido, sin saber quién era ni qué hacer; pero esto es, como todos dicen, una oportunidad. Me gusta estar con gente que no conozco, charlar y aprender cosas nuevas con ellos, siento que me tratan como a uno más. Y sí, mi vida cambió después de esto, me veo en un futuro trabajando fuera de Rosario".

Adaptación

Leandro cuenta que al principio le costó un poco porque "no le agarraba la mano, pero con el tiempo nos fuimos adaptando. Yo pensé que no podía hacer nada, fui para ver que onda y con el tiempo me di cuenta de lo capaz que era y de las cosas que pude lograr hacer. Este curso sacó a mucho pibes de la esquina y nos unió como grupo".

A Matías le encanta hacer sonido. "Nos enseñaron mucho, es todo muy copado y lo que más me gustó fue aprender sonido y lo más aburrido, luces," dijo sonriendo. "Me sorprendió ir y trabajar en los eventos, ahí la pasé muy bien, en la inauguración de los silos Davis estuvimos presentes y vimos cosas muy buenas. Hay que seguir adelante con esto".

Para el director provincial del Nueva Oportunidad, Luciano Vigoni, "lo importante de esta etapa que están transitando los jóvenes son los sueños colectivos, y el apoyo fundamental del estado por medio del Ministerio de Cultura al poner a disposición la Sala Lavardén y las organizaciones con sus capacitadores que hicieron que se les despierte el deseo, de enamorarse de lo que hacen y que puedan generar un ingreso".

"Tenemos la convicción y la esperanza de que el Nueva Oportunidad no sea algo más en la vida de estos pibes, sino que deje una marca profunda en sus vidas", reflexionó Vigoni.

Enrique Gabenara es el coordinador del programa Hoy en Mi Barrio y resaltó algunos puntos fundamentales para diferenciar esta capacitación con su posterior salida laboral, de otras: "Por empezar este curso es anual y no de seis meses como la mayoría de los otros, el otro punto a favor es que tiene un formato de escuela de producción de eventos culturales, no es sólo de montaje de escenario, esto abarca también seguridad e higiene, sonido, montaje, armado de estructuras de escenario, puesta en escena, y lo último, pero más importante, son las cuestiones más subjetivas como acompañar a los jóvenes en el proceso de salir de la cultura del barrio y poder proyectarse en otros territorios".

El plan

El programa Hoy en Mi Barrio se puso en marcha en 2016 en Rosario; es una coproducción con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. En su formato habitual se desarrolla durante una jornada de fin de semana en clubes, plazas, distritos municipales o instituciones barriales, con un escenario principal especialmente montado para la ocasión donde se presentan números artísticos y se convoca al público a encontrarse en la pista de baile, además de ofrecer un espacio para ferias, muestras y juegos.

diplomas. Los beneficiarios del Nueva Oportunidad.