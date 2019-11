Se calentó la transición entre Javkin y Fein por la "herencia" de contratados

El intendente electo Pablo Javkin eligió las redes sociales para manifestar su malestar a raíz de las declaraciones realizadas por el secretario de Gobierno de la intendenta Mónica Fein, Gustavo Leone, quien transfirió públicamente el problema del pase a planta de 200 empleados contratados a su administración, que comenzará el 10 de diciembre.

"Es un tema que le corresponde a la próxima gestión", había dicho Leone. La respuesta de Javkin no se hizo esperar. "Gobernar es hacerse cargo de los problemas y eso haré desde el 10 de diciembre. Me queda claro que me dejan cosas sin resolver. Voy a ser muy responsable, voy a cuidar los recursos de los rosarinos y, sobre todo, voy a hablar con la verdad", indicó Javkin en un tuit que refleja el profundo malestar que existe en las filas del nuevo gabinete.

Voces allegadas al jefe comunal que asumirá en dos semanas dejaron entrever la profunda preocupación por el cumplimiento de la pauta salarial con los 12.800 agentes municipales, en un cronograma en el que por tercer mes consecutivo se desdoblará el pago de los haberes: los salarios por un lado y las horas extras en segundo término. Un tema que provocará una nueva protesta del Sindicato de Empleados Municipales.

"Hacen falta de 2 mil a 3 mil millones de pesos para los sueldos de noviembre, diciembre y el aguinaldo, y hasta ahora no sabemos de dónde saldrá la plata", indicó un vocero allegado al nuevo gabinete municipal.

La transición se venía desarrollando en forma silenciosa y cauta, con algún dejo de desconfianza en los números. Pero ayer estallaron las diferencias entre las principales espadas socialistas y el próximo Ejecutivo local.

El panorama en las oficinas de Javkin era intenso. Con un ojo puesto en los chispazos de la transición con la administración Fein, pero con el otro analizando "minuto a minuto" la aprobación del presupuesto provincial.

"Estamos en un tire y afloje con Santa Fe, legisladores, gobierno. No es fácil. Hasta ahora el convenio prestacional en salud se mantiene y sigue vigente, el tema es que quede garantizada la asignación presupuestaria por más de 3.400 millones de pesos", dijo una fuente allegada al intendente electo.

El tironeo por el presupuesto resulta clave para los primeros 100 días de Javkin. El Palacio de los Leones busca garantizar aportes al transporte, Plan Abre, Nueva Oportunidad, salud y obras públicas, entre otros ítems.

En relación al pago de salarios al personal municipal, el tironeo gira en torno a la operatoria que el socialismo ejerció los últimos meses para cumplir la pauta salarial. La próxima gestión quiere evitar que dilate un nuevo adelanto de coparticipación o en su defecto se postergue el pago de lo ya recibido para el 2020.

Algo es casi seguro. El presupuesto que envíe Javkin, una vez que tenga un espejo provincial en materia de recursos adonde proyectarse, se aprobará con la composición del nuevo Concejo, que entrará en funciones a partir del 10 de diciembre.

Pase de pelota

Sin dudas que las declaraciones de Leone a La Ocho no cayeron bien en el equipo próximo a debutar en el Ejecutivo. "Sin dudas es un tema que corresponde más a la resolución que tome la nueva gestión municipal. Ellos lo entendieron y en ese sentido querían tener una reunión con las nuevas autoridades, que asumirán en unos días", afirmó el secretario de Gobierno de Fein.

Tras remarcar que los trabajadores que piden el pase a planta permanente "no llevan a una relación laboral con la administración municipal" y considerar que "la toma del Palacio Municipal contó con la presencia de ATE, un gremio no reconocido por el municipio", Leone hizo referencia al cumplimiento del cronograma de haberes de los municipales.

"Se están haciendo todos los esfuerzos y seguramente habrá un esquema de pago similar a los meses anteriores", dijo el funcionario. De ser así, se cumplirá el tercer mes consecutivo de desdoblamiento en el pago del sueldo del cumplimiento de las horas extras. "Los recursos para el pago de sueldos en tiempo y forma se están gestionando como se hace siempre y también se esta trabajando para dejar los recursos para el pago del aguinaldo", señaló. También en los meses anteriores, el Ejecutivo apeló a un adelanto financiero otorgado por el Banco Municipal para cubrir las obligaciones con los agentes municipales.