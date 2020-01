Se abstuvo de declarar

La defensora pública, Silvana Lamas, no se opuso al encuadre legal que escogió la fiscalía para imputar Norberto Gabriel M., aunque batalló para refutar la medida cautelar. Resaltó que el chofer de 36 años no tiene antecedentes penales, que está arraigado en su casa donde vive hace 16 años con su pareja y sus tres hijos de 1, 7 y 15 años, y que cuenta con un trajo estable. Tras interpretar que no se daban los presupuestos de peligrosidad procesal ni de fuga, pidió la libertad bajo fianza ($10.000), que se morigere en prisión domiciliara, o se imponga un plazo a la prisión preventiva.