Schmuck responsabilizó a la "mafia de la terminal" por cualquier hecho de violencia que sufra su familia

La concejala radical María Eugenia Schmuk responsabilizó a los "taxistas por cualquier hecho de violencia" que sufra tanto ella como su seres queridos y advirtió que irá "a fondo hasta que se condene a los responsables" de las intimidaciones de las que fue víctima.

La edila dijo en diálogo con La Capital que tomó estas medidas por precaución. "Me llegó de muchos lugares distintos que hay personas que están tratando de averiguar mi dirección, y me mandaron mensajes intimidatorios diciéndome que saben donde vivo y qué hacen mis hijos".

"Creo que esto es por las denuncias de la mafia de la terminal. Estoy casi convencida de que son ellos. Así se manejan. Y aprovechan el contexto de Uber para hacer esto", disparó.

Quiero decirle a los “”Taxistas”” q me hacen llegar msjs intimidatorios a mi y a mi flia respecto de donde vivo o qué hago: Los responsabilizaré x cualquier hecho d violencia q me ocurra a mi o a mis seres queridos, y voy a ir a fondo hasta q se condene a los responsables

Schmuck publicó en su perfil de Twitter una fuerte acusación contra "taxistas", a quienes responsabilizó por cualquier hecho de violencia que sufra ella o algún integrante de su familia. "Fue un mensaje en caliente. Si me meten conmigo no tengo problema. Que digan lo que quieran sobre mí y mis posiciones políticas. Pero cuando se meten con la familia...", admitió.





Asimismo, señaló: "Cuando las cosas tienen estatus de amenaza, se meten con mi familia y no son suficientemente valientes para dar la cara ya me pongo un poco nerviosa".

"Tuve dos episodios de que me tocaron el timbre de mi casa dos días seguidos a las 4.30 de la mañana, Y ahora los relaciono. Pensé que me querían robar. Pero después me entero por varias personas que están preguntando por mi y a dónde van mis hijos a la escuela", reveló.