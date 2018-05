Schmuck ratificó que "hay una mafia" en la terminal de ómnibus

La concejala radical María Eugenia Schmuk salió esta mañana con los tapones de punta contra un grupo de taxistas que trabaja en la Terminal de Omnibus, y respondió públicamente la carta documento que los choferes le enviaron ayer en que le pidieron que se retracte de sus dichos.

Por qué importa. La situación en torno al trabajo de los taxistas en la parada de la Terminal no es nuevo. Las denuncias de amenazas o agresiones a choferes que intentan levantar pasajeros en ese punto de la ciudad son recurrentes. En Cafferata y Santa Fe tiene su ámbito de trabajo la Cooperativa Mariano Moreno, la que apuntada como responsable de esas agresiones.









La respuesta. "No sólo no me retracto, sino que ratifico todas las denuncias que hicimos con Gigliani en la Justicia. Sí, en la Terminal de Omnibus hay una mafia que actúa en contra de la ley. Y es la Justicia la que tiene que investigar si allí hay una asociación ilícita que le cobra a los taxistas para poder trabajar allí", afirmó a La Ocho esta mañana la legisladora local.





ataxistas.jpg La parada de Cafferata y Santa Fe, en el centro de la polémica. Foto: La Capital / Archivo.



Schmuk dijo que esa parada "tiene que ser libre como todas las paradas de Rosario de acuerdo a la ordenanza vigente. Yo creo que actúan en contra de la ley apropiándose de la parada".









A la Justicia. "Creo que la carta documento que nos enviaron ayer viene a ratificar todo lo que denunciamos. No nos van a hacer callar. Después de 30 años tuvimos que recurrir a la Justicia para que sea un fiscal el que investigue si esto es así", agregó la edila.

Schmuk agregó que "si no se llega a comprobar delito, la denuncia quedará en la nada o en sumarios administrativos por parte de la Municipalidad. Pero en algún momento alguien tiene que parar con todo esto".

"Después de haber hecho la denuncia se sumaron decenas de hombres y mujeres para brindar sus testimonios de que lo que nosotros decíamos era cierto".