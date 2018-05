La concejala radical María Eugenia Schmuk salió esta mañana con los tapones de punta contra un grupo de taxistas que trabaja en la Terminal de Omnibus, y respondió públicamente la carta documento que los choferes le enviaron ayer en que le pidieron que se retracte de sus dichos.









"No sólo no me retracto, sino que ratifico todas mis denuncias. Sí, en la Terminal de Omnibus hay una mafia que actúa en contra de la ley. Y es la Justicia la que tiene que investigar si allí hay una asociación ilícita que le cobra a los taxistas para poder trabajar allí", afirmó a La Ocho esta mañana la legisladora local.