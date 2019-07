Schmuck insiste con la regulación de las aplicaciones móviles para Uber y Cabify

La concejal reelecta por el Frente Progresista María Eugenia Schmuck insistió en la idea de regular el uso de aplicaciones móviles con el objetivo de evitar que los servicios privados sigan operando en la clandestinidad.

La actual edila del bloque radical manifestó su posición luego de la movilización que realizaron hoy los peones y titulares de licencias de taxis, quienes concentraron en el parque Independencia y se dirigieron hacia el Concejo para repudiar la llegada de Cabify a Rosario.

"Soy una de las pocas que cree que es una estrategia inteligente fijar reglas, condiciones y requisitos para evitar todo lo que hoy está pasando con las aplicaciones móviles", sostuvo Schmuck acerca de un tema candente en la ciudad y que aún no tuvo un visto favorable para ser tratado en el Concejo.

En ese sentido, hizo hincapié en su propuesta de legalizar el sistema para evitar que las aplicaciones virtuales sigan operando sin habilitación municipal. "Estos sistemas de transporte se disfrazan de aplicaciones para poder funcionar, es lo que está pasando con Uber y Cabify en las principales ciudades del mundo", apuntó.

La idea de la concejal reelecta es que estas empresas privadas tengan las mismas condiciones que los taxis y los remises, además de "un canon trimestral" que luego pueda volcarse al transporte público. "Hoy los ciudadanos se manejan por aplicaciones, entonces la idea es que todo el transporte público y privado tenga las mismas reglas de calidad para que el usuario pueda elegir distintas variables", argumentó.

"No sé si mi propuesta es la mejor, pero es mejor que no hacer nada. Porque, de lo contrario, pasa lo que está sucediendo con Cabify, que absorvió a Easy Taxi de una manera que no está regulada", concluyó.