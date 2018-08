Schmuck denunció en Fiscalía intimidaciones por su labor contra las mafias de taxistas

La concejala de la Unión Cívica Radical María Eugenia Schmuck se presentó esta mañana en Fiscalía para denunciar las amenazas que recibió en las últimas tres semanas con relación a la presentación que hizo sobre mafias en la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno.

En los últimas días, esas intimidaciones recrudecieron ya que los mensajes tenían como destinatarios a familiares de la legisladora.









En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, la concejala aclaró que la presentación de esta mañana "es más que nada una cuestión preventiva", a lo que agregó: "Yo lo había desestimado por no lo considerarlo importante. Sin embargo, la fiscal me planteó que la investigación está en marcha, hay muchos testimonios, hay muchas pruebas, que hubo dos audiencias imputativas y que no le parecían casualidad estas intimidaciones".

"La fiscal me dijo que le parecía más seguro para todos que hiciera la denuncia", añadió.

El lunes pasado, la concejala del radicalismo dijo que le habían llegado "de muchos lugares distintos" que había personas que trataban de averiguar su domicilio y que además le hicieron llegar mensajes en los que le anunciaron que sabían dónde vivía y qué hacían sus hijos.









"Creo que esto es por las denuncias de la mafia de la terminal. Estoy casi convencida de que son ellos. Así se manejan. Y aprovechan el contexto de Uber para hacer esto", disparó, y agregó: "Si se meten conmigo no tengo problema. Que digan lo que quieran sobre mí y mis posiciones políticas. Pero cuando se meten con la familia...".

"Cuando las cosas tienen status de amenaza, se meten con mi familia y no son suficientemente valientes para dar la cara ya me pongo un poco nerviosa", añadíó la edila.

"Tuve dos episodios cuando me tocaron el timbre de mi casa dos días seguidos a las 4.30 de la mañana, Y ahora los relaciono. Pensé que me querían robar. Pero después me entero por varias personas que están preguntando por mi y a dónde van mis hijos a la escuela", reveló.