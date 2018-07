Schmuck aseguró que regular la llegada de Uber "anticipa el problema y protege el trabajo"

Ni bien trascendió que la concejala radical María Eugenia Schmuck había presentado un proyecto para regular las plataformas colaborativas y electrónicas de transporte y movilidad estallaron las críticas en su contra y en contra de la iniciativa que se puso a consideración del Concejo Municipal justo cuando los taxistas marchaban contra la llegada a Uber a Rosario.

Schmuck le salió al cruce a las duras críticas que le lanzaron los representantes de los dueños y peones de taxis, quienes la acusaron de ser "provocadora y mentirosa", porque dijo que a Uber se le van a exigir los mismos requisitos que hoy deben cumplir taxis y remises y que, a su criterio, no es lo que propone su proyecto de ordenanza.





"Lo que importa es pensar juntos para mejorar cosas en Rosario", le dijo la edila a La Capital, y explicó: "El debate, cuando es respetuoso e informado, enriquece. Y nos hace mejores. El problema no está en quiénes lo quieren dar, sino en los que se hacen distraídos para que todo siga cómo está".

La concejal contradijo a los taxistas que insisten con que la llegada de Uber precarizará el trabajo. "Es al revés, estas plataformas digitales se imponen por su uso, pasó y pasa en todo el mundo. Regularlas y legislarlas es una respuesta inteligente que se anticipa al problema y permite proteger el trabajo, evita competencia desleal y mejora el servicio".

vsuber1.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



"El proyecto que impulsamos que no es sólo para Uber sino para cualquier app de este tipo, impone fuertes condiciones y habilita a taxis y remises a participar del sistema sin sumarle requisitos", comentó Schmuck, quien indicó que la iniciativa "toma la experiencia de Mendoza, que se votó por unanimidad y la que impulsó el Frente Amplió en Montevideo".

Asimismo, señaló que los taxistas "ponen el ejemplo de Globo y el reclamo de cadetes", y afirmó: "Precisamente ese es un buen ejemplo de porqué hay que regular y no hacerse el distraído, porque cuando no regulás estas plataformas imponen igual su uso por sobre las normas. Regular implica hacer que no pase con movilidad lo que pasa por ejemplo con los cadetes".

Embed Más de 3000 móviles en la movilización más masiva de la última década pic.twitter.com/h215iVVm0D — JOSE IANTOSCA (@tatoiantosca) 18 de julio de 2018



Por último, Schmuck destacó el valor que tuvo la discusión que disparó la llegada de Uber: "En 48 horas, desde que instalamos el debate, se anunció una app local para taxis y remises y la incorporación de wifi en taxis. Dar debates sirve. Los hechos lo demuestran. Si avanzamos debatiendo con todos por más y mejor movilidad para Rosario, ya es un gran paso", dijo.