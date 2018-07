Delincuentes ingresaron anoche en el Centro de Salud del barrio 7 de Septiembre (Martín Estrada al 8100) y, además de robar las computadoras donde se archivaban las historias clínicas de vecinos del lugar, causaron un desastre en cuanto a daños materiales.

"Acá estamos todos muy tristes. Esta mañana nos encontramos con un panorama desolador. Acá trabajamos para la comunidad y es la comunidad la que debe sentirse dueña del centro de salud y cuidarlo", afirmó esta mañana Patricia Maciel, una de las médicas que trabajan en el lugar, quien no ocultó su angustia por lo ocurrido.

Embed Roban y dejan un panorama desolador en un centro de salud barrial de Rosario: Fue en el 7 de ... @laochoam830 https://t.co/y7EWOW14RJ — RadioCut (@RadioCutFm) 12 de julio de 2018

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, la profesional de la salud relató lo ocurrido y describió el sentimiento de pesar que quedó en todo el plantel que trabaja en el efector.

"Estamos muy tristes con el panorama desastroso con que nos hemos encontrado. Entraron por una ventanilla chiquita que hay en uno de los consultorios. Se han llevado las pocas computadoras que teníamos. Estamos muy preocupados porque ahí teníamos toda la información que concierne a la comunidad que asistimos. Había registros de vacunaciones e historias de los pacientes", sostuvo Maciel.

centro de salud

La médica agregó que los delincuentes también tomaron los extinguidores de fuego "e hicieron un desastre. La ginecóloga se quedó sin el aparato para escuchar los latidos del corazón de los bebés. De parte de odontología no sabemos aún qué equipo se han robado".

Maciel señaló que el Centro de Salud "hace 9 años que está funcionando en este sector, pero hace 30 que está en el barrio. Esto es desolador para nosotros porque venimos a cumplir una función para la comunidad".

La doctora pidió colaboración a los vecinos para tratar de recuperar al menos los discos rígidos de las computadoras. "Enviamos un mensaje a la comunidad. Quien sepa algo de las computadoras, no nos importan los aparatos, necesitamos los discos rígidos donde está toda la información que es para la gente. Eso es lo que necesitamos".

"No sabemos si los ladrones son del barrio o no, pero los centros de salud son para la gente, funcionan para la gente, es atención pública para los vecinos del barrio. Estamos brindando atención para la gente y la gente misma hace esto, independientemente de si los autores de esto sean del barrio o no. Soy una médica de atención primaria de la salud, vengo a trabajar y me encuentro con panorama desolador", expresó.