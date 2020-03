Santacroce prepara un plan para recuperar la cava municipal

Con la vista puesta en la calidad de vida de la población, el municipio de Funes planifica acciones para intervenir un predio municipal que la gestión anterior transformó en una suerte de basural a cielo abierto y generó múltiples inconvenientes ambientales y sanitarios en la zona. Al respecto el intendente, Rolvider Santacroce, manifestó que "es un tema que, al igual que a los vecinos de la ciudad y de la zona, nos preocupa. Heredamos un terrible problema y sumado a la falta de recursos se nos hizo difícil abordarlo en estos tres meses. Estamos trabajando coordinadamente con las áreas correspondientes y planificando acciones para limpiar y recuperar el lugar".

Se trata de un predio municipal ubicado cerca de la autopista y el ingreso a la ciudad, que fue pensado por las últimas tres gestiones como espacio de recreación y área industrial aunque, finalmente, a causa de problemas económicos con el relleno sanitario de la ciudad de Pérez, donde Funes traslada sus residuos, terminó siendo un basural a cielo abierto.

"Quiero que los vecinos sepan que nos estamos ocupando. Como intendente no me es ajeno este problema y las consecuencias que genera. Siempre digo que recibimos sólo problemas y deudas, por lo que muy complicado revertir todo eso en tan poco tiempo. Pero sé que es un problema muy grave, razón por la cual quédense tranquilos que así como hicimos con la plaza San José y la rotonda del Paseo de la Estación, en un lapso no mayor de 45 días también transformaremos este espacio", aseguró Santacroce.