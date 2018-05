Esta tarde, a las 18, presentarán la colección "Redes de tinta", en la 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se trata de once libros clásicos de la literatura universal y latinoamericana, que los estudiantes leen en las escuelas santafesinas y con sus familias. El acto estará encabezado por la ministra de Educación, Claudia Balagué.

La colección de esta temporada incluye un total cinco títulos: "Un cuarto propio", de Virginia Woolf; "Aguafuertes y cuentos", de Roberto Arlt; "El avaro", de Molière; "Frankenstein", de Mary Shelley; y "El árbol florido", que incluye 50 poemas clásicos de autores latinoamericanos y españoles.

Esas publicaciones se suman a los seis libros editados en 2017: "Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll; "Cuentos de la selva", de Horacio Quiroga; "Cuento de Navidad", de Charles Dickens; "Fábulas de Esopo", "Antígona", de Sófocles; y "Sueño de una noche de verano", de William Shakespeare.

"Nunca me voy a olvidar del momento en que los chicos recibieron un libro, nuevo y propio", recordó Alejandra Guerrero, vicedirectora de la escuela secundaria Nº 393 "5 de agosto", del barrio Municipal de Rosario. "Algunos cerraban los ojos y sentían el olor, expresaban emocionados que ese libro les pertenecía, para la mayoría de ellos era el primer libro propio, y el único que iba a haber en casa".

Lisbeth Rievaj es una de los cien mil estudiantes santafesinos que recibió un libro el año pasado, y al que este año se sumarán 200 mil más. Es alumna de 3º grado de la escuela primaria Nº 64 "Pablo Riccheri" de Rosario, y se convirtió en una entusiasta de las rondas de lectura que realizan junto a sus compañeros y la señorita Cintia. Reconoce que antes de las Tertulias Literarias (como se llama el programa provincial que además de un libro para cada estudiante instituye un espacio y tiempo para el goce de la lectura en el aula), a ella no le gustaba leer. "Aprendí a leer mejor, antes no me gustaba, ahora me gusta leer. Leí el libro en voz alta en mi casa con mi mamá, y otra veces sola", admitió.

Para llevar adelante este programa, el Ministerio de Educación provincial editó 300 mil ejemplares de estos 11 libros, agrupados en nueve volúmenes, destinados a estudiantes de todos los niveles educativos, y formó a todos los docentes en el dispositivo de lectura y escritura, a través del programa de formación docente Escuela Abierta.

Son mil escuelas santafesinas las que ya aplican la propuesta para la lectura en el aula y en la casa, con la familia, en el marco de las Tertulias Literarias, una de las estrategias que se llevan adelante dentro de Comunidades de Aprendizaje. En 2018, participarán todas las escuelas de la provincia.

"Estos libros se entregan a cada estudiante, y ellos los pueden llevar a su hogar, pero no todo termina en la distribución, sino que también formamos a los docentes para aplicar esta metodología que incentiva la lectura y genera una serie de actividades que permiten que todos lean, que todos opinen, y que esa lectura sea la base para nuevas ideas, para comprender mejor algún aspecto de la realidad, y también el aprendizaje de escuchar, dejar hablar al otro y animarse a decir lo propio", destacó la ministra de Educación.