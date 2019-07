"Santa Fe no ingresó ninguna propuesta"

Las vías de todos los ferrocarriles son de jurisdicción nacional, que las concesiona o las opera directamente. Cualquier iniciativa que modifique el cuadro de situación actual necesita una contraparte administrativa que registre el ingreso del pedido.

Pero más allá de las declaraciones de buenas intenciones, por el momento no hay una correspondencia burocrática en forma de expediente. Según manifestaron a La Capital desde la presidencia de Trenes Argentinos, en los últimos meses no han recibido ninguna carpeta desde Santa Fe con una propuesta para la reactivación de los troncales metropolitanos, que el área suele analizar y luego girar a Transporte.

Los dos corredores están concesionados a la firma Nuevo Central Argentino (NCA) hasta el 2023, que opera cargas, lo único que le interesa al gobierno nacional, según ha manifestado en varias oportunidades a través de sus voceros. Por las mismas vías también circulan trenes de pasajeros, como el Rosario-Buenos Aires, que opera Nación.

“Hemos recibido proyectos desde otras provincias y los hemos puesto a evaluación. Pero de Santa Fe no tenemos registro de que haya ingresado nada”, manifestaron. Luego de esto, sortearon una pregunta sobre el estado de las vías argumentando que esa información debía brindarla el privado, incluso cuando se les recordó que los corredores eran potestad del Estado.

Más allá de los formalismos, está claro que “si bien NCA no puede negar la circulación de ese tipo de formaciones, no es de su interés desarrollar ese negocio, entonces no invierte en acondicionar las vías para ese fin”, dijo Carlos Fernándeaz Priotti desde la ONG Amigos del Riel. “El tren de pasajeros es más liviano, puede desarrollar más velocidad y desgasta menos la vía que el de carga, que es más pesado y circula a unos 50 kilómetros por hora”, afirmó.

Pero en su opinión el gobierno nacional “no tiene ningún plan” de rehabilitar estas vías para hacer un servicio de pasajeros. “Incluso en algunos lugares podría circular a 160 kilómetros por hora porque la vía está en condiciones, y lo hace a 50 igual que el de carga porque el Estado no le dice nada a NCA”, lamentó.