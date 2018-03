Santa Fe en alerta por un caso de sarampión autóctono en el país después de 18 años

La confirmación del primer caso de sarampión autóctono en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una beba de ocho meses alertó a las autoridades sanitarias del país. En Santa Fe, el director de Epidemiología provincial, Julio Beffani, recomendó la aplicación de la vacuna a partir del año de edad y el refuerzo al momento de ser escolarizado, como también el control de la cartilla de vacunación.

Por qué importa: En la Argentina no se registraban casos de sarampión autóctono, es decir sin antecedentes de que haya existido un viaje, desde el año 2000. Si bien la nena no estaba en edad de ser vacunada, las autoridades del Ministerio de Salud buscan saber las causas de que la criatura haya contraído la enfermedad teniendo en cuenta que no había viajado al exterior.





El panorama: Es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. Se calcula que en 2016 murieron 89 780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años.





>> El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales.

>> La aparición de brotes de viruela en países como Venezuela y Brasil, donde se registraron 900 y 600 casos, respectivamente, encendieron los alertas de los órganos sanitarios del resto del continente. En Argentina no se registran casos de sarampión autóctonos aproximadamente desde el año 2000.