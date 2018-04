Luego del violento enfrentamiento del martes pasado entre dos facciones internas del sindicato de Empleados Municipales de Rosario, en la sede de Entre Ríos al 1200, David Sánchez, líder de la agrupación de oposición destacó que "la lucha sigue en la Justicia, con pruebas y filmaciones", y que remarcó que "falta cultura democrática interna" dentro de la estructura actual. Para el referente, en esas imágenes se observa que sus representados fueron agredidos.

"Si no pensás como ellos, te persiguen. Y acá todo el mundo tiene que ser respetado por lo que piensa y hay que darle la posibilidad al trabajador que elija libremente", resaltó el referente gremial.

"No puede haber más de 30 años con la misma conducción, con las mismas formas, exponiendo que si sos amigo nuestro está todo bien, pero si pensás distinto sos un traidor", exclamó Sánchez.

Y contó: "Esta semana apartaron a cuatro compañeros de Control Urbano, por eso hicimos las denuncias por persecución laboral y sindical".

El conductor de la agrupación opositora subrayó que "se terminó la época de los palos porque ahora hay un país en el que cada uno puede pensar libremente, y respetar al otro". Y expresó. "Cuando yo sea conducción, vamos a escuchar a todos y los beneficios van a ser para todos, y no habrá identificación política porque no estamos identificados con nadie".

En este sentido, profundizó: "Yo arranqué de abajo y conozco bien al trabajador municipal, conozco muy bien su día a día, por eso quiero un gremio abierto, que dé la posibilidad de crecer al trabajador, un gremio más humano, más cercano, no tan técnico, que tenga más luchas sindicales de importancia y no se reduzca sólo a las paritarias. Queremos un sindicato que les dé las mismas posibilidades a todos".

Sánchez criticó con dureza a la gestión de Antonio Ratner: "En este momento hay compañeros que están librados a la buena de Dios, trabajando en lugares que estoy seguro que Ratner desconoce".

"Ratner tiene que recorrer los lugares donde trabajan los compañeros, como el Bosque de los

Constituyentes, tirados a la buena de Dios, hay compañeros que asfaltan las calles en ojotas, yo lo invito a Antonio a recorrer juntos las reparticiones", apuntó.

Asimismo, cuestionó su proceder en relación a su círculo íntimo. "Ratner tiene a toda su familia dentro de ámbito municipal; eso no es un buen ejemplo".

Sobre los hechos de violencia del martes anterior, Sánchez confió: "Nosotros repudiamos todo eso, lo que pasó el martes fue lamentable, por eso tomé la decisión de retirar mi agrupación pacíficamente. Nuestra idea no es chocar compañero con compañero. Nosotros no queremos eso y nuestra única preocupación es conseguir más beneficios para el compañero municipal".

El líder opositor admitió que esta situación no afecta su determinación electoral. "Ahora estamos más fuertes que nunca. Vamos a oficializar la lista y vamos a pelear en las urnas, porque estamos seguros de que ganaremos. Pero queremos que el proceso electoral sea transparente y legítimo", remarcó Sánchez.

En ese sentido, precisó: "En nuestra agrupación, se hace todo a pulmón, es puramente sindical y no tenemos ningún lineamiento político, no nos relacionamos con nadie, y no nos apoya ni nos baja línea nadie". Y reclamó: "No nos puede conducir una persona que sólo le interesa la parte política, y ya se lo dije en la cara a Ratner".

Sánchez aclaró que "el martes se definió la Junta Electoral, y quedó en manos de la agrupación de Ratner", Y explicó que la Junta pondrá la fecha de los comicios, que puede ser a fines de junio. "Mientras, nosotros estamos con la parte legal para oficializar la lista. Nosotros estamos más decididos que nunca", añadió para cerrar: "Es el momento de decir basta, esta conducción está muy lejos del trabajador. Debe empezar una etapa nueva y vamos a pelear por eso en las urnas".