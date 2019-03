Saglione: "La provincia no puede ofrecer aquello que no puede pagar"

Tras la nueva reunión paritaria que tuvieron hoy los representantes del gobierno provincial con los docentes y los empleados estatales, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, argumentó que la provincia no puede "ofrecer aquello que no podemos pagar", al tiempo que el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, fue más crítico con los gremialistas y señaló: "Sentimos que los gremios no están entendiendo la coyuntura".

Saglione y Farías se manifestaron en esos términos luego de una nueva reunión paritaria que mantuvieron con los dirigentes gremiales, en la que el gobierno provincial ofreció un 10 por ciento de aumento más la cláusula gatillo sujeta a variación interanual de recaudación, la que fue rechazada por los empleados estatales y que será puesta a consideración de los docentes, quienes ya adelantaron: "Está lejos de los que pretendemos".

>> Leer más: Estatales van a un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial





"A partir de la observación de lo que viene pasando en el primer bimestre del año, no estamos en condiciones de ofrecer aquello que después no podemos pagar", justificó Saglione.

Para justificar sus dichos, el ministro lo ejemplificó con los números de la inflación. "La inflación interanual de febrero a febrero da 51,3% según el Indec, año contra año", mientras que los recursos que "recibió la provincia en ese mismo perído, tanto los propios como los que recibimos por coparticipación, fueron del 41%, es decir que los recursos evolucionan 10% por debajo de la inflación".





En tanto, el ministro de gobierno provincial, Pablo Farías, apuntó contra la dirigencia gremial. "Sentimos que los gremios no están entendiendo la coyuntura, porque la provincia no es ajena a lo que está sucediendo en el país", subrayó.

"Hemos planteado con mucha preocupación el rechazo de los gremios, que parecen no estar entendiendo la situación que estamos atravesando y el esfuerzo que el gobierno provincial está haciendo para sostener el nivel adquisitivo de los salarios y el cumplimiento de los servicios estatales", concluyó Farias.