Sadop advierte que el 34 por ciento de las escuelas privadas de Rosario no tiene gas

"Eso colabora con el mantenimiento pero las obras de gas son muy costosas y tardan en hacerse. Además Litoral Gas demora muchísimo tiempo en habilitar la conexión agravando el problema. Vimos casos donde la demora de la empresa es más largar que la obra”, afirmó a La Capital el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero.

El relevamiento permitió establecer que un poco más de la mitad de los educadores (52%) dicta clases en aulas calefaccionadas utilizando diferentes métodos y que 8 de cada 10 colegios cuenta con instalación de gas natural aunque el 34% tiene el suministro cortado. El tiempo de desconexión es variable: 43% entre 3 y 6 meses; 21% de 1 a 3 meses; 19% entre 6 y 12 meses y 17% desde hace más de un año.

>> Leer más: Litoral Gas admite que más de la mitad de las escuelas de Rosario tiene cortado el servicio

“Entre las escuelas sin suministro nos encontramos con algunas que cobran cuotas importantes ubicadas en el centro y también otras que trabajan en contextos vulnerables y requieren de la inmediata intervención del estado”, expresó Lucero. Es en estas últimas donde la falta de gas natural se siente más en los colegios con comedor escolar las que como respuesta a ésta situación están utilizando gas envasado en garrafa o entregando raciones frías. “El estado y las entidades propietarias deben dar respuesta inmediata a quienes más necesitan una ración de comida caliente en éstos días de frio”, finalizó el dirigente.

lucero.jpg El titular de Sadop Rosario, Martín Lucero.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Educación de la provincia "ya estaban en conocimiento del pedido de varias escuelas una intermediación con Litoral Gas", y añadió: "El problema que tienen varias escuelas es que las obras ya están listas de acuerdo a lo pedido por Litoral Gas, pero la empresa no habilita los trabajos. De hecho, hasta el Instituto Superior que tiene Sadop tiene los trabajos completos y la obra sigue sin habilitarse. Lo que vemos es que la concesionaria no va a hacer las revisiones de las obras. Eso es algo que pasó también en las escuelas públicas".

Reclamo de varias escuelas

"En el caso particular de las escuelas de gestión privada, la mayoría tiene las obras hechas y no están habilitadas. Desde el Ministerio de Educación nos dicen es que todas las escuelas están pidiendo que interceda ante Litoral Gas. Tenemos escuelas que hace un año están sin gas. Las obras se hicieron. Cada vez que se hace una inspección, se presenta un inspector distinto y pide cosas diferentes. La situación es grave y nos preocupa mucho. Todo se apunta a la empresa y a las supervisiones o evaluaciones que debe hacer", sostuvo el dirigente de Sadop.

>> Leer más: Ola de frío polar: Amsafé Rosario advirtió que "más de 100 escuelas siguen sin gas en la ciudad"

Lucero remarcó que "hay muchas escuelas del centro que tienen el gas cortado, incluso las grandes o tradicionales que tienen una cuota que les ha permitido hacer las obras con mucho esfuerzo. Está todo listo, pero no tienen la habilitación de Litoral Gas. Hay una mora de la empresa que evidentemente no da abasto. Se mandaron a hacer cortes del servicio, exigiendo que se hicieran las obras. Las obras se realizaron, pero no las fueron habilitando. Hay una responsabilidad de la empresa en no volver a habilitar las obras.", subrayó el titular de Sadop.