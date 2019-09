Saber de qué se trata y plantear las dudas

Ni bien comenzó el periodo escolar, en marzo pasado, el programa provincial de Educación Sexual Integral (ESI) distribuyó a través de su aula virtual documentos y videos para que directivos y maestros utilicen en las reuniones con las familias de los niños. Los materiales pedagógicos respondían a una necesidad: el reclamo de organizaciones religiosas que enarbolaron la consigna de "Con mis hijos no te metas" había irrumpido en las aulas "generando muchas confusiones sobre de qué se trataba la educación sexual integral", señaló Gloria Schuster, coordinadora de ESI para el sur provincial.

Por eso se consideró necesario "dar aportes a los docentes" para que en las reuniones de familias, actos o cualquier actividad compartida "se haga una mención especial y explícita de cómo se abordan estos temas en la escuela", advirtió la funcionaria y remarcó que "no se trata de ponerse a discutir con las familias si damos ESI o no, pero la familia necesita saber de qué se trata, tener información y un espacio donde exponer sus dudas".

Schuster recordó que desde fines del año pasado, a muchas escuelas empezó a llegar una serie de cartas "en formato único" en las cuales se rechazan los contenidos de la ESI. Entonces, "propusimos que los equipos directivos las reciban y que las utilicen para abrir el diálogo con las familias. Siempre alentamos que este tema se discuta en las reuniones en las que se convoca a los adultos y también que se realicen encuentros para hablar exclusivamente de ESI".

Para la funcionaria, no se trata de que los maestros pidan vía libre a las familias para dar educación sexual, sino de informarles qué es lo que pasa en las clases. "No se trata de discutir con la familia si damos ESI o no. Pero la familia necesita saber de qué se trata y tiene que tener información y un espacio para exponer sus dudas, esto es superválido y necesario".

Y destaca que "cuando existe un espacio de diálogo e intercambio y la docencia está acompañada institucionalmente por el equipo directivo, la familia apoya, reconoce y valora el lugar de la escuela, lo que suele suceder a veces es que existe desconocimiento y mensajes que intentan sembrar miedos. Pensar que los docentes imponen su ideología y su forma de pensar, es una forma de desvalorizar el rol y la tarea docente", remarca.