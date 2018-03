El concejal de Cambiemos Roy López Molina aseguró que los crítica de la intendenta Mónica Fein hacia el gobierno nacional "es parcial y es injusta", al tiempo que admitió que la aprobación del endeudamiento se "empantanó" porque "corría el riesgo" de que esa suma millonaria "vaya a parar" a la campaña del oficialismo en plena campaña electoral.

"Me sorprendió el tiempo que le dedicó al gobierno nacional", ironizó Roy sobre el discurso de apertura de sesiones en el Concejo que pronunció hoy la titular del Ejecutivo local. Y apuntó: "Parece que las cosas que no se hacen en Rosario es culpa de un gobierno que está hace dos años y no de aquellos que gobiernan la ciudad hace treinta".

En ese sentido, el titular del bloque macrista aseguró que "la crítica es parcial y es injusta porque no se hablan de las obras en la ex Villa Olímpica, el Parque Habitacional Ibarlucea, en la Zona Cero, el nuevo proyecto en Villa Banana, la Circunvalación, con lo cual quiero llevarle tranquilidad a los rosarinos" sobre esos proyectos acordados entre municipio, provincia y Nación.

Embed Desde nuestro bloque tenemos como objetivo trabajar juntos para resolver los problemas de Rosario. Lamentamos que el discurso de la intendenta se haya centrado en repartir culpas, en lugar de asumir responsabilidades por obras que no se hicieron en 30 años de gobierno socialista — Roy López Molina (@RoyLopezMolina) 7 de marzo de 2018

Respecto a las objeciones que planteó la bancada de Cambiemos sobre el proyecto de endeudamiento, Roy admitió que esa discusión "se empantanó pero no fue nuestra culpa. Dar un crédito sin tener garantías de que vaya a parar a las manos de los rosarinos corría el riesgo de que el oficialismo lo utilice para la campaña electoral".

"Ojalá que los anuncios que hizo la intendente, que son muy buenos, se concreten para después no caer dentro de un año en cuestionamientos de todo lo que no se hizo como sucedió con el sistema de transporte público", concluyó.

