El vicepresidente primero del Concejo Municipal Roy López Molina salió al cruce de las acusaciones de su compañero de banca Alejandro Roselló que lo apuntó como "traidor" por votar a favor de María Eugenia Schmuck e incluso le endilgaron "negociar cargos con La Cámpora y Ciudad Futura".

Ante esos señalamientos, López Molina dio su versión de lo sucedido y dijo que el trasfondo de la ruptura del bloque en el Concejo es por una alianza entre Federico Angelini y Miguel Lifschitz.

"Me voy a expresar respecto a la mentira de plantear que todo el sector de Cambiemos que represento se va a otro partido político, eso no es así. Sigo formando parte de Cambiemos, sigo presidiendo el bloque que funciona hace dos años en el Concejo", aseguró López Molina en declaraciones a "Zysman 830" de La Ocho.

"Federico Angelini encabeza la estrategia de llevar a Juntos por el Cambio debajo del socialista Miguel Lifschitz"

"Creemos haber evitado esa estrategia de llevar a Cambiemos al abismo, desde la vicepresidencia primera trataremos de expresar los valores de nuestro partido, ya que Cambiemos ha logrado conservar espacios de discusión clave para la ciudad que viene", agregó.

En ese sentido develó que en los próximos dos años se dirimirá "la verdadera discusión de Cambiemos, los traidores se van a definir cuando algunos intenten consolidar la estrategia política que encabeza Federico Angelini de llevar a Juntos por el Cambio debajo del socialista Miguel Lifschitz".

>> Leer más: Roselló acusó de traidor a Roy López Molina y confirmó que "se rompió Cambiemos"

"Ahí habrá que ver a todos y cada uno de los que ahora se rasgan las vestiduras hablando de los valores republicanos si deciden conservar lo que representó y eligió el 41 por ciento de la población el 27 de octubre o van a formar parte de un espacio político encabezado por el socialismo que es el principal responsable del avance de la inseguridad y el narcotráfico, esa es la batalla política detrás de esa discusión", manifestó.

schmuck.jpg María Eugenia Schmuck, la nueva presidenta del Concejo municipal. Foto: Silvina Salinas / La Capital

En ese sentido, López Molina convocó a trabajar para lo que la gente reclama y necesita. "Afuera del Concejo Municipal la ciudad tiene enormes desafíos, la ciudad no tiene plata, está quebrada, tiene problemas de transporte, de inseguridad, de fragmentación urbana, de vivienda, el reclamo de la ciudadanía es, 'sabemos que tienen diferencias pero pónganse de acuerdo'", precisó.

>> Leer más: Schmuck: "La sociedad nos paga el sueldo, no tenemos derecho a fallarle"

"Sin perder nuestra identidad, sabemos que es nuestra responsabilidad buscar puntos de encuentros en esas diferencias, y ahí parte de la clave de por qué María Eugenia Schmuck tuvo la suficiente habilidad para expresarlo porque al final del día, me hubiera gustado que Cambiemos mantenga la presidencia del Concejo Municipal pero querer no es poder, porque contábamos con nueve votos y se necesitaban 15 votos, esa es la democracia, me ha tocado ganar y perder, es una más que refleja esa democracia", reflexionó.

>> Leer más: Schmuck, la gran aliada de Javkin, es la nueva presidenta del Concejo

Y por último se refirió a la acusación de pactar cargos. "Cada vez que tiene que sostener una mentira, la tienen que llenar de denuncias demasiado elocuentes y ruidosas, al final del día lo que Cambiemos hizo como primera minoría es reclamar lo que por derecho le corresponde".