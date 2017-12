Alejandro Rosselló fue elegido nuevo presidente del Concejo Municipal de Rosario. El legislador de Cambiemos dijo que su gestión "apostará a la gobernabilidad", y anticipó que su bloque "no apoyará el proyecto de presupuesto de 2018" tal como fue presentado con la suba de la tasa general de inmueble (TGI) para subsidiar el transporte urbano.





En declaraciones al programa "Zysman 830", el concejal señaló que su gestión al frente del Palacio Vasallo "será claramente una apuesta a la gobernabilidad. Pertenecemos a diferentes partidos políticos, somos opositores, pero estamos todos pensando en el bienestar del rosarino".









El edil de Cambiemos presidirá el Palacio Vasallo. Sukerman se quedó con la primera vicepresidencia y Poy con la segunda.

"Ese es el norte que tenemos que tener. Mi intención es dialogar para que el ciudadano en función de tener el lugar de privilegio en Concejo como es la Presidencia. En las cosas que benefician al rosarino tenemos que estar todos juntos. Sí nos vamos a diferenciar en las cuestiones que tienen que ver con errores que no benefician al rosarino en función de los intereses que tienen", expresó Rosselló.

Con relación al mensaje que envió el Departamento Ejecutivo que establece un aumento en la TGI para subsidiar el sistema de transporte, el concejal macrista fue categórico: "Como está el mensaje, no lo vamos a acompañar. La TGI ya tiene un aumento automático. Estaremos buscando alguna alternativa para no desfinanciar el transporte, pero de ahí a pensar en aumentar el 15 por ciento la Tasa sobre lo que ya había aumentado, no corresponde ni siquiera con los parámetros de inflación. Es obligación del oficialismo buscar acuerdos para ver cuáles son las alternativas que mayor consensos que se generen en el Concejo".