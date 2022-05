Rosatti pidió proteger a jueces y fiscales ante la "estrategia de miedo del crimen organizado"

"Reclamamos de los poderes públicos competentes, tanto de la Nación como de la provincia, la protección necesaria para nuestros jueces tantos federales como provinciales, para los fiscales y sus familias, porque sabemos que la generación y administración del miedo, sumado a la infiltración en distintos sectores de la sociedad constituyen estrategias propias del crimen organizado", reclamó Rosatti este mediodía en una parte de su alocución, en la que también pidió "coordinación" entre la justicia nacional y provincial para evitar "el crecimiento del delito".

justicia federal.jpg Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los organizadores del Encuentro Nacional de la Justicia Federal. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En ese contexto, señaló que "esta reunión conjunta se mantendrá en el tiempo, supone un compromiso y un decir 'aquí estamos' ante la posibilidad de instalación del miedo, que está instalado en esta ciudad y en otras; que recrudeció en las últimas horas por este acto en el que participamos", indicó.

En su discurso, el titular de la Corte destacó que "el narcotráfico es un fenómeno que debe ser abordado desde distintas perspectivas. Algunas exceden el campo de lo jurídico. No se puede combatir el narcotráfico sin una batalla cultural previa, sin un Estado consolidado y una sociedad comprometida. Son tres factores que deben estar acompañados por una decisión política clara y contundente".

"La decisión política no debe limitarse a brindar herramientas para combatir el delito cuando éste se está consumando o cuando ya se ha consumado. Debe partir de mucho antes; debe procurar inclusión social. Debe generar la cultura del trabajo; respeto por el prójimo. Sin una sociedad con esos valores, el narcotráfico o cualquier otro tipo de crimen organizado encuentra tierra fértil", amplió Rosatti.

seguridad.jpeg Fuerte custodia en la Facultad de Derecho por la reunión de jueces federales. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Para el titular del máximo tribunal, "es imprescindible retomar el camino que la Argentina, o no lo recorrió, o lo recorrió mal. Por eso tenemos estos resultados en este tema. Esto no se logra de un día para el otro; los frutos pueden verse después de muchos años. La decisión política es fundamental y debe ser expresada por los tres poderes del Estado actuando en conjunto".

"Un Estado cohesionado es fundamental. Porque no se puede combatir el crimen organizado con un Estado desorganizado. La cohesión debe ser horizontal y también vertical: Nación, provincias y municipios. Se debe trabajar mucho en ese sentido", recalcó.

En otra parte de su discurso, abordó la necesidad de un trabajo conjunto entre la Justicia federal y la provincial de manera coordinada: "Algunas provincias argentinas tienen el sistema acusatorio y otras no. Me refiero a los delitos que no son federales pero que, como todos sabemos, están muchas veces vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. Y para completar este cuadro, tenemos en la Argentina experiencias de desdoblamiento entre la instancia federal y la provincial entre el narcomenudeo y el narcocrimen como organización con diferentes resultados".

"Frente a esta heterogeneidad -amplió el titular de la Corte- es muy importante tener una mirada común. No estoy planteando de ninguna manera una visión unitaria. Creo que el federalismo, en este punto, no debe ser visto como un obstáculo. El federalismo nos da una pluralidad de enfoques y de actores que debe enriquecer el análisis. Pero todos los estamentos deben de actuar de forma coordinada o de lo contrario se produce lo que vemos a diario en nuestro país. La falta de coordinación es funcional al crecimiento del delito".

También reclamó que el Poder Judicial tenga más participación en el rediseño del mapa judicial y en ese sentido recordó que dicho mapa "fue pensado para otra época y ha sido objeto de sucesivas enmiendas y agregados, pero muy pocas veces ha tenido que ver con un análisis situado en la realidad y en el avance del delito organizado y llevado adelante de modo sofisticado".

Rosatti también pidió por la cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial: "No se puede declamar que se pretende combatir el narcotráfico y después no hacer lo necesario para cubrir las vacantes", aseguró.

"En esta provincia -amplió el presidente de la Corte Suprema- se oscila entre el 30% y el 40%, y se ha llegado al 50%, de cargos vacantes, incluyendo fiscales, defensores y jueces. Entonces la declamación va por un lado y la realidad por otro. Cuando digo que hay que tener vocación política para combatir estos flagelos, estoy hablando de estos actos y hechos concretos. Las vacantes hay que cubrirlas con los magistrados más idóneos, aquellos postulantes que hayan demostrado un compromiso firme con los valores democráticos y con la persecución del crimen organizado. Es necesario también la provisión de herramientas tecnológicas que permitan combatir esta delincuencia fuertemente organizada al menos en igualdad de condiciones".