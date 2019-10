"No se si puedo pedir más. Pero no voy a parar!! Esto es por todos y todas gracias a quienes confiaron, a quienes votaron, a quienes me apoyan", posteó anoche en su perfil de Instagram Rubí del Mar Pérez, tras conocerse el resultado de las elecciones que la consagraron para conducir el gremio estudiantil del Instituto Superior de Educación Técnica Nº 18 de Rosario. De esta forma, la joven —que cursa la carrera de locución— se convirtió en la primera mujer trans del país en presidir un centro de estudiantes en la educación superior.

Rubí es estudiante de segundo año en la carrera de locución del Iset 18 y obtuvo 205 votos en las elecciones que se celebraron entre el 23 y 24 de octubre, a las que se presentó como candidata de la agrupación Guillermo Estévez Boero (MNR), que se impuso por el 54 por ciento de los sufragios a Noelia Castañeda, candidata de la Agrupación Antonio Gramsci.

Rubí del Mar llegó a Rosario proveniente de Zavalla y es una de las pocas mujeres trans que estudia en el nivel superior de la provincia de Santa Fe, donde el 73 por ciento de las chicas de esa comunidad no finalizó la educación obligatoria.

>> Leer más: Rubí, la joven trans que abre camino al derecho a la educación

En una entrevista publicada en marzo pasado en La Capital, Rubí contó que en su localidad de origen sus compañeras y compañeros de la secundaria la hostigaban llamándola Rubí, igual que la malvada protagonista de una telenovela mexicana que era furor por ese entonces. El hostigamiento y la intolerancia la terminaron expulsando de esa escuela y años después pudo terminar la secundaria en una Eempa de Rosario. Desde el año pasado cursa locución en el Iset 18 y planea seguir periodismo. Desde el año pasado milita en el Centro de Estudiantes de esa institución, al frente de la Secreatría de la Mujer y Género.