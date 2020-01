Rosario será la primera ciudad de la provincia en recibir la tarjeta alimentaria

Transcurridos nueve días desde que el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, presentara en Rosario la trjeta a limentaria en el marco del programa Argentina Contra el Hambre, se confirmó que Rosario el primer lugar de la provincia donde comenzará la entrega de los plásticos, probablemente a mediados de febrero. Ayer se ultimaban detalles logísticos, organizativos y de coordinación con distintas áreas gubernamentales para establecer fecha exacta y lugar, datos que se podrían anunciar hoy. Recalcan que no hay intermediarios, y que sólo hace falta acudir con el documento de identidad.

Durante todo el día de ayer y hasta última hora se realizaron gestiones y reuniones para articular cuestiones operativas entre distintas áreas de los distintos niveles del Estado, como Salud, Género, Comercio Interior, Discapacidad, y Desarrollo Social, además del Banco Nación, que emite las tarjetas.

"Rosario será el primer lugar de entrega, pero no hay fecha definida, tentativamente podría ser a mediados de febrero y durante diez días. Se están recorriendo y evaluando algunos espacios que reúnan las condiciones para hacer el operativo: que sea equidistante para los ciudadanos, no genere complicaciones de traslado y tenga lugar para desarrollar los cursos previstos en el programa" (ver aparte), indicó a LaCapital una fuente del gobierno provincial.

Según las estimaciones, serán unos 30 los plásticos entregados en Rosario, que tendrán entre 4.000 y 6.000 pesos acreditados (según la condición) para la compra exclusivamente de alimentos, ya que no está habilitada para bebidas alcohólicas y tampoco para retirar dinero de cajeros automáticos.

El mismo vocero indicó que hasta las últimas horas de ayer se realizaron distintas reuniones para coordinar las capacitaciones en planes alimentarios, salud y nutrición, incluso en discapacidad y género, con lo que se apunta a brindar herramientas a los ciudadanos, no sólo a la hora de comprar y elaborar comidas, sino en otras problemáticas.

"Un delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está en Rosario y es el que se encarga de ensamblar estos aspectos, que incluyen a equipos profesionales de varios ministerios, de donde saldrán los encargados de brindar las charlas y capacitaciones. También habrá personal del Banco Nación (entidad emisora) e incluso de la Secretaría de Comercio, que dará a conocer aspectos relacionados al monitoreo de los negocios habilitados", describió el mismo vocero.

Aunque hoy se podría confirmar la locación y fecha del operativo, desde el gobierno provincial recalcaron que luego de Rosario la entrega de las tarjetas podría llegar a una población cercana, como Pérez o Villa Gobernador Gálvez, y luego a las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.

Una aspecto que las autoridades se encargaron de remarcar es que todos aquellos beneficiarios de la tarjeta no acepten la intermediación de ninguna persona. "El trámite es directo, no hay que hacer otro previo, y solamente hay que acudir con el documento de identidad".

La tarjeta Alimentar que instrumentó el gobierno nacional para combatir el hambre en los sectores más desprotegidos, sobre todo en los niños, se instaló en Santa Fe con el anunció que hizo Arroyo el 14 de enero junto al gobernado Omar Perotti.

Los montos

En Santa Fe el programa llegaría a unas 202.000 personas (60.000 en el Gran Rosario). Las tarjetas tendrán acreditados 4.000 pesos a nombre de madres con un solo niño menor de seis años, y habrá otra de 6.000 pesos para quienes tengan dos o más niños. También alcanzará a mujeres a partir del tercer mes de embarazo y a personas con discapacidad.

En todos los casos serán para aquellos que ya reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), sin que eso implique reemplazarla o suplantar alguna de las políticas sociales vigentes. Para individualizar a las personas que accederán a la tarjeta, el Ministerio de Desarrollo Social utiliza la base de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés), información que transfiere a cada provincia, municipio o comuna.

Si durante 60 días los beneficiarios no utilizan las tarjetas, el dinero retornará al Ministerio de Desarrollo Social, ya que se entenderá que si en ese lapso no se registraron compras es porque el plástico no está activo.