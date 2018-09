La ciudad como lugar de encuentro y desencuentro, como un repertorio de vidas anónimas que la construyen todos los días. La ciudad material, con sus edificios, casas, calles, baldíos. La ciudad en los márgenes, según quién la nombre o la habite. Esa ciudad, la que cada uno o una nombra, será sede nuevamente de un festival de poesía. Porque la poesía también la habita. Y en estos días, a partir del lunes y hasta el 23 de este mes, centenares de escritores y lectores buscarán su lugar en la ciudad.

Desde hace 26 años, el Festival Internacional de Poesía de Rosario (FIPR) acercó las voces de más de 1.300 poetas, provenientes de 59 países. Transitaron con sus palabras de un siglo a otro, en una ciudad que se anima a convocar a través de la poesía.

El festival es en su especialidad el evento más importante que se realiza en Argentina y uno de los más antiguos y acreditados de Latinoamérica. La que comenzará el lunes es su edición número 26. Vendrán 38 poetas de 14 países. Llegan como invitados a leer y escuchar poesía, a encontrarse o desencontrarse con una ciudad que también rendirá homenaje a sus poetas. Cien editoriales de todo el país participarán en sus ferias. Sí, cien editoriales que apuestan a la poesía y a los libros. Raro, ¿no?.

A ellos se sumará un grupo de jóvenes poetas de entre 18 y 25 años de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay que participará del festival, de sus talleres, encuentros con pares y editores, lecturas y visitas a espacios culturales.

La programación del festival amplió sus fronteras en los últimos años al sumar actividades en bibliotecas, institutos de educación, centros culturales y bares, entre otros sitios de la ciudad, además de tradicionales sesiones de lecturas, trasnoches y charlas.

Este año vendrán poetas invitados de distintas regiones de Argentina y se sumarán de Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, EEUU, Israel Italia, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Uruguay.

"En 26 años han pasado más de 1.300 poetas provenientes de 59 países del mundo y muchas de las figuras más influyentes de la poesía de la segunda mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI", destacan desde el equipo curatorial del festival. Un buen motivo para recorrer su programación.

Para poner en la agenda

Desde hace un tiempo el festival ofrece libros publicados para la ocasión que funcionan a la vez como una suerte de homenaje. Este año dos publicaciones atraen la atención.

El sello editorial Espacio Santafesino llegará con Los ojos nuevos, y el corazón. Antología de la poesía moderna en Santa Fe que reúne una selección de poemas de treinta autores precedidos de un ensayo crítico a cargo de Martín Prieto. Allí se traza una historia de la poesía moderna de Santa Fe, cuyos extremos cifran el tiempo de los precursores en los nombres de José Cibils y Horacio Caillet-Bois, y un cierre tentativo —posible entre otros— alrededor de las obras de Rafael Ielpi, Marilyn Contardi, Juan Manuel Inchauspe y Francisco Gandolfo. Con un desarrollo signado por dos grandes poetas clásicos de la región, el santafesino José Pedroni y el entrerriano Juan L. Ortiz. La presentación está prevista para el jueves, a las 18, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (CCRF), San Martín 1080.

La ciudad que recibe al festival también albergará la obra de un poeta que la narró. Facundo Marull. Poesía reunida, publicado por la Editorial Municipal de Rosario, se presentará el sábado 22, a las 15 en el CCRF. El libro es el resultado de una investigación sobre la vida y la obra de Facundo Marull (1915-1994), el primer poeta vanguardista de Rosario. Contiene, además de sus libros, una conjunto de textos dispersos y un extenso prólogo de Ernesto Inouye que establece los hechos más destacados de una biografía signada por las mudanzas, el exilio y la pulsión de pérdida.

A las tradicionales lecturas y trasnoches se suma una serie de actividades especiales que conectarán el festival con distintos espacios y ámbitos de la ciudad y la producción artística.

Así, el lunes, a las 19, doce artistas pondrán en escena una sesión de kamishibai de poesía. Kamishibai, literalmente significa "drama de papel", es una forma de contar historias que se originó en los templos budistas de Japón en el siglo XII. Luego, derivó en una especie de caja mágica que a través de estampas cuenta historias. En este caso artistas del taller "Un triángulo y una calavera" presentarán kamishibais basados en textos de poetas argentinas, con música en vivo a cargo de Cromattista. Será en Librería Laguna, en la planta alta del Pasaje Pan, Córdoba 954.

El martes, a las 19, en Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento) Alejandra Correa, a cargo de la edición, presentará Antología federal de Poesía Región Centro, editado por el CFI (Consejo Federal de Inversiones). Leerán Alejandra Benz, Julia Enriquez, Caro Musa, Anaclara Pugliese, Jonatan Santos y Beatriz Vignoli.

El martes también pero a las 23 la veintena de jóvenes poetas que realizan su residencia en el festival leerán en una trasnoche que se realizará en Oui bar (Mendoza y Sarmiento), actividad que se replicará al otro día, el miércoles 19, a las 17, en la Casa Arijón, el centro cultural ubicado en Arijón 84 bis.

Nora Avaro y Alito Reinaldi serán los encargados de llevar adelante una charla pública con la poeta Tamara Kamenszain. En la conversación repasarán la obra poética y ensayística de la escritora. El diálogo será el jueves 20, a las 19, en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes (Entre Ríos 758).

El viernes tres actividades especiales destacan en la agenda. Primero, a las 10, se realizará un encuentro de editoras argentinas en el Centro Cultura Parque de España (Sarmiento y el río). Luego,

a las 15, en el CCRF, leerán sus trabajos participantes de los talleres de poesía de las Unidades Penitenciarias 3 y 5, el Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario y el Centro Socioeducativo de Puertas Abiertas Alvear. Y a las 17, en Aricana, Buenos Aires 934, leerán las poetas Eileen Myles (EEUU), Tayi Tibble (Nueva Zelanda) y Marcela Huerta (Canadá).

A lo largo de todo el festival los y las poetas participantes realizarán talleres, lecturas y también participarán de charlas. El domingo, a partir de las 14, se instalará en el Parque de España (Mitre y el río) la Feria de Editoriales Independientes. La programación completa puede recorrerse en fipr.com.ar y también en el Facebook del festival.

"La ciudad no siempre fue, no siempre será, tal vez ya no sea", dice el filósofo Jean Luc Nancy. Lo cierto es que por estos días Rosario será la ciudad de la poesía.