Hay situaciones en las que para una mujer no hay nada mejor que otra mujer. Así lo entendieron las chicas que lanzaron la primera red de "carpooling" exclusivamente para mujeres que surgió en Rosario hace un año y es única en el país. Ahí se ofrecen cupos para viajar en auto y de esa manera compartir con compañeras de ruta "un buen viaje sororo". En efecto, la sororidad es la relación de hermandad y solidaridad entre mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales e igualdad

La página de Facebook "Amiga, hermana: viajamos juntas?" es el punto de partida para ofertar los destinos y los lugares en el automóvil con la clara intención de repartir gastos, como es usual en estos sitios. Pero en este caso las chicas van por más y el acento se marca en la contención femenina que, sobre todo a las más jóvenes, les permitirá sentir que viajan seguras entre pares.

La creadora del grupo, Ledy López, destacó que en los viajes las chicas se hacen compañía, se cuidan, se protegen, encuentran la forma de reforzar la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres, e incluso esas charlas viajeras son el puntapié para crear otros grupos de trabajo, de apoyo, de participación.

Ledy tiene 30 años, es chilena y hace once años que se instaló en Rosario. Vino a estudiar música, ahora es profesora de canto y reparte su tiempo entre la maternidad (tiene un hijo de 9 años), las clases, el estudio, el trabajo y la administración de la página de carpooling femenino.

Ledy no tiene auto y desde hace dos años participa como pasajera de grupos mixtos de carpooling. "Tuve experiencias muy copadas, de hecho ayer mismo viajé con varones y mujeres, no tengo problema, nunca tuve inconvenientes, ayer el viaje de ida y vuelta me salió 550 pesos, es decir el valor de un solo pasaje de colectivo a Buenos Aires", señaló a La Capital, y explicó que el grupo "Amiga, hermana, viajamos juntas?" lo creó por la inquietud de una amiga.

Oportunidades

"En una oportunidad, cuando volvía de una convención de técnica vocal en la Universidad de La Plata, le insistí a una colega cantante para que utilice el carpooling y me dijo que no se animaba a viajar con desconocidos y más si eran hombres. Me dijo: «Con todo lo que está pasando de la violencia y de los femicidios, me da temor». En ese momento pensé qué pena que tenga que pagar el dinero del colectivo. Fue ahí que abrí el sitio en Facebook", explicó.

"Tenemos hijas jóvenes, si quisieran viajar con desconocidos yo al menos averiguaría, en cambio así, ellas están más tranquilas".

"Yo ya estaba en un grupo de carpooling chileno de mujeres y es por eso que se me ocurrió. Fue hace un año, las primeras fueron 50 mujeres cercanas mías, expliqué la dinámica del grupo en la que sólo se aceptan mujeres amigas, familiares o colegas, el grupo siguió con la misma cantidad de miembros durante cinco días, y pensé que no iba a crecer, pero ahora ya somos casi once mil", contó orgullosa.

Disfrutar

Ledy reveló que administrar el grupo le lleva tiempo, que pasa mucho conectada y que lo disfruta porque es un lugar de encuentro. "Es femenino en cuanto al género y feminista en los pensamientos más diversos, algunas utilizan el lenguaje inclusivo, otras no, no es obligatorio, yo por ejemplo no me siento cómoda, no me acostumbro", afirmó.

"Cada uno lo siente desde su perspectiva, algunas son proaborto y otras no, la idea es que no haya discriminación ni xenofobia, la idea es que digamos «chicas, somos mujeres, ayudémonos entre nosotras»", añadió.

Así, recordó el caso de una joven que generó unión en el grupo. "Hubo una chica que había pasado una situación de violencia en su vivienda familiar, no sabía cómo regresar a la ciudad donde estaba su pareja, y nadie la quería trasladar con su mascota, entonces nos movilizamos, nos organizamos y entre todas le pagamos una traffic para que pueda viajar y de hecho lo logró".

"Ese tipo de cosas están muy buenas porque nos pasa como en todo, a veces nos quedamos mirando, pero generar este tipo de lazos es fantástico", enfatizó.

Asimismo, puso de relieve la singularidad de "Amiga, hermana: viajamos juntas?", que es el primer grupo con estas características en el país. "No es casual, porque por ejemplo el She Taxi sólo funciona en Rosario y en ninguna otro lugar de Argentina, tiene que ver con prácticas culturales propias de esta ciudad, de pensar en el otro", reflexionó.

La comunidad femenina está dispuesta a recibir a más chicas, a compartir charlas, a cebar mates, a ahorrar juntas, a cuidar el medio ambiente. Para las que quieran sumarse, esta mañana sale un auto a Buenos Aires, otro a la tarde, otro vehículo va el domingo hacia Santa Fe, una joven busca quien la lleve a Corrientes el 1º de marzo, quedan dos lugares para viajar a Montevideo la semana que viene y otras tres chicas necesitan lugar en un auto que viaje el 22 o 24 de febrero a Buenos Aires. Buen viaje.