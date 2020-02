Rosario lleva un mes sin lluvia y apenas 70 milímetros en 2020

Rosario acumula un mes sin lluvia y sólo poco más de 70 milímetros de agua caída en los 45 días que lleva 2020, lo que pone a la ciudad en lo que el ingeniero, experto en agroclimatología y climatología urbana Luis Blotta describió como “una pequeña sequía” que ya está sometiendo a condiciones de “estrés” al cordón verde, y de la que espera se salga en las próximas horas. En contraste, en el oeste de la provincia, en poblaciones como Pergamino ya se acumulan más de 200 milímetros de lluvia y en Rufino, 330. “Estamos un poco embromados”, dijo el especialista, aunque auguró un 70 por ciento de probabilidades de precipitaciones entre hoy y mañana.

Las amenazas de lluvia e incluso de tormentas se acumularon en las últimas semanas, pero nunca llegaron. El experto explicó que las ciudades son puntos de una región sometidos a sistemas climáticos más grandes. Y si bien los pronósticos a futuro para las regiones son a largo plazo, incluso hasta seis meses, y tienen un alto nivel de certeza, no ocurre lo mismo sobre pequeños territorios. En el caso de una ciudad como Rosario, “aún estamos como en 1930 con pronósticos a muy corto plazo”, sostuvo.

“Es que Rosario es parte de un sistema más grande que es América del Sur y la ciudad no siempre cumple los preceptos de ese sistema mayor —continuó—. Actualmente, nosotros estamos en neutro, porque no tenemos configuraciones que desde el océano Pacífico nos traigan sequía, no estamos bajo El Niño, que trae lluvias e inundaciones”.

Sin embargo, insistió: “Más allá de esos sistemas, en una localidad puede pasar cualquier cosa y en Rosario lo que está pasando es que tenemos una pequeña sequía”. Y hasta utilizó el término “azar”.

Es que en lo que va del año, en la ciudad apenas llovió poco más de 70 milímetros y hace por lo menos un mes que se produjeron las últimas precipitaciones. “Mientras en Rosario estamos así, en localidades del oeste, que la mayoría de las veces suelen ser más secas, las lluvias fueron mucho más intensas”, dijo Blotta.

Y detalló que en Pergamino, Chovet y Montes de Oca el agua caída superó los 200 milímetros e incluso en otras, como Rufino, Santa Teresa y Maggiolo, superaron ya los 300.

El último frente de tormenta se acercó a Rosario el 6 de febrero pasado, hace ya diez días, y literalmente se partió antes de entrar a la ciudad; provocó lluvias a ambos lados, pero ni una gota cayó sobre las calles rosarinas.

“Lo que pasó es que cuando el frente de tormenta quiso entrar al Gran Rosario, se abrió en dos y sobre la ciudad no pasó nada —detalló Blotta—. Al sur y al norte hubo precipitaciones, acá ni una gota”.

Prefrente

La razón por la cual se dio este fenómeno, según indicó el experto a modo de conjetura, es que “no se presentaba una situación previa denominada prefrente que pudiera romper las enormes diferencias de temperatura que se dan hacia adentro de las grandes urbes como el Gran Rosario y que permiten desarmar el clima artificial que tiene la ciudad para el ingreso del frente”.

El climatólogo se refirió así a la ausencia de vientos previos que lograran desarticular esas diferencias de varios grados entre el microcentro y la zona prerrural de la ciudad. “Hay una pompa que forman las urbes que los vientos desarman, eso no se dio y la tormenta se partió”, dijo para cerrar.

Sin embargo, fue optimista para las próximas horas. No sólo porque aseguró que “la mayoría de los frentes vienen acompañados de situaciones que les permiten ingresar”, sino además porque advirtió un alto porcentaje de probabilidades de lluvias para hoy y mañana.

“En este momento (por ayer a la tarde) la lluvia está en el norte santafesino y lo que esperamos es que los deje tranquilos por allá y se venga para acá —indicó—. Porque así funcionan los sistemas de frentes, casi azarosamente”.

La Defensoría pide informes sobre quemas en las islas

Los incendios en las islas no cesan y motivaron el envío de un pedido de informes desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a distintos ministerios provinciales y nacionales, organismos y áreas que se encuentran directamente relacionados al problema.

Precisamente, los pedidos fueron dirigidos al directorio del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, al área de Control de Fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Ambiente nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, Prefectura, Ministerio de Seguridad provincial y las carteras ambientales de las provincias de Santa Fe y Entre ríos, así como a las de las municipalidades de Rosario y Victoria.

Los pedidos fueron enviados por el defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el defensor adjunto para la zona sur, Gabriel Savino, encargado de la problemática ambiental dentro del organismo. Ambos remarcaron que la repetición año tras año de la quema de pastizales en las islas y el deterioro constante de la flora y fauna evidencian el fracaso en las políticas públicas, tanto desde el punto de vista sancionatorio como desde el preventivo.

“A medida que aumenta la cantidad de incendios, también lo hacen las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura general del planeta y los fenómenos climáticos extremos. Además, la deforestación contribuye a un cambio en los patrones de lluvia en la región afectada, extendiendo la duración de la temporada de sequía”, advirtieron los defensores del Pueblo.