Rosario llegó ayer al noveno día consecutivo sin registrar casos de coronavirus, al tiempo que en la provincia hubo cinco nuevos infectados: cuatro en Villa Ocampo y uno en Reconquista. Según se consignó, se trata de personas que tuvieron contacto con casos confirmados.

Así lo comunicó anoche la directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, quien llamó a no relajar las medidas de bioseguridad y se mostró contrariada por las actitudes de descuido que están tomando algunos santafesinos. "En Santa Fe se acabó el miedo cuando el virus aún no llegó", advirtió la funcionaria y llamó a no bajar la guardia.

En todo el territorio provincia sólo hay una paciente que se encuentra en terapia intensiva: se trata de una mujer de Rosario, de 80 años, que cuenta con asistencia mecánica respiratoria. Por su parte, tres pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

El total de casos desde el inicio de la pandemia en suelo santafesino es de 273. De esos casos, 265 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 8 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (2 en provincia de Buenos Aires, 2 en Caba, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco).

Hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia. En lo que va de la pandemia, Rosario tuvo 113 contagiados por coronavirus, 99 de ellos ya se recuperaron y sólo se registró un fallecido. Del total de los casos confirmados, 54 son mujeres y 59, hombres. A su vez, la franja etaria en la que se ubicó la mayor cantidad de contagiados es entre los 30 y los 44 años.