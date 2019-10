Rosario brindó un emotivo homenaje a los muertos en el atentado en Nueva York

Vera, la viuda de Hernán Ferruchi, uno de los cinco rosarinos asesinados en un ataque terrorista en Nueva York, se plantó ante los periodistas, y dijo: "El juicio al responsable del ataque se postergó hasta abril. El resultado no nos devolverá nada, pero es cerrar una pequeña cicatriz para seguir por la vida un poco más aliviados".

Esas palabras sirvieron de introducción al acto que, bajo el lema "que el amor venza al odio" se realizó en el Espacio Cultural Universitario, de San Martín al 700. Allí se rindió un homenaje a las víctimas al cumplirse hoy dos años del ataque en el que, además de los cinco rosarinos, murieron otras tres personas de diferentes nacionalidades.

Embed

El acto tuvo su punto culminante y emotivo con Juan Carlos Baglietto cantando "Las cosas tienen movimiento" y "El témpano". Estuvieron presentes familiares y amigos de las personas fallecidas y también los sobrevivientes.

Las actividades en el Ecu se iniciaron con las disertaciones de Ariel Gelblung, abogado representante del Centro Weisenthal, un organismo internacional de Derechos Humanos, y de Juan Marteau, un especialista en terrorismo y el crimen organizado.

acto atentado Nueva York02.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En declaraciones a la prensa, Vera se refirió a Sayfullo Saypov, el autor de la masacre que será juzgado el 19 de abril en Estados Unidos y para el cual la Fiscalía de Nueva York pidió la pena de muerte. "Para esa persona, la muerte no es un castigo porque ellos no valoran la vida de ellos ni la de los demás. No sé hasta qué punto es un castigo para ellos", expresó la mujer.

>> Leer más: Recuerdan hoy a los cinco rosarinos muertos en un atentado en Nueva York

La viuda de Ferruchi sostuvo que a dos años del ataque "el desafío es prevenir, concientizar y mantener viva la memoria. Es la mejor manera de prevenir el terrorismo".

acto atentado Nueva York03.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Al hacer un balance de estos años, Vera los definió como "muy duros, extrañando mucho. Cada uno con su relación, con su familia. En mi caso particular, estuve 25 años con Hernán, más de la mitad de mi vida. Era de lo mejor como persona. La soledad, por más que hayan pasado dos años, está día a día".

>> Leer más: Cinco rosarinos muertos en un atentado en Nueva York que causó 8 víctimas fatales

"Hay momentos en que uno se encuentra solo y que no tiene ese beso de los buenos días. O que alguien te pregunte cómo te fue en el trabajo. Es todo muy duro", agregó Vera.