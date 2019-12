Roberto Caferra fue herido por una raya y terminó internado

El periodista Roberto Caferra fue atacado ayer por una raya en la zonas de islas del Paraná que están frente a la ciudad y tuvo que ser internado en observación en el área de cuidados intensivos. Sufrió una profunda herida en un pié, que le causó un intenso dolor, y más por precaución que por la gravedad de la herida recibió atención médica.

“En este paraíso ayer me topé con una raya. Pase la noche internado en la UTI del Sanatorio Parque. Gracias a todo el personal médico”, posteó hoy en su cuenta de Twitter. El texto fue acompañado por un video registrado momentos antes de que la raya lo lastimara y se puede ver la pronunciada bajante experimenta el río desde hace meses.

En este paraíso ayer me topé con una raya. Pase la noche internado en la UTI del Sanatorio Parque. Gracias a todo el personal medico. Al Colo Rainone, a mi familia rescatista y a mis compañeros de @radio2rosario y @sergioroulier por bancar el Radiopolis de hoy pic.twitter.com/haBuesoM3o — roberto caferra (@robertocaferra) December 11, 2019

“Caminé inadecuadamente –no arrastró los pies, tal cual se recomienda en estos casos–y pisé una raya”, contó el conductor de Radio 3 y Canal 3. “Me destrozó el pie y me provocó una herida. Fue el máximo dolor físico que tuve en mi vida, durante tres o cuatro horas hasta que me internaron en terapia intensiva del Parque”, añadió.

“Una vez que me atacó el dolor era tan grande que no me podía mover, pensé que eran palometas. Mi mujer y mi hijo accionaron de rescatistas, me trajeron al sanatorio, llegué casi a los gritos del dolor que sentía”, relató Caferra, quien reveló que el pie le quedó tan deformado que los médicos no podría discernir si lo había herido una raja o una yarará.