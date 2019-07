Robaron y vandalizaron el jardín de la hermana Jordán

El jardín que fundó la hermana Jordán en Cabal al 1400 bis, en la zona noroeste de Rosario, otra vez fue saqueado esta madrugada. Delincuentes ingresaron, provocaron destrozos y se llevaron elementos valiosos.

Uno de los colaboradores de la institución educativa, Bernardo, expresó la angustia por el ataque sufrido y admitió que esta es la cuarta vez que sucede. "Da mucho que pensar, uno siente bronca, uno deja acá la vida, la hermana hace 20 años trabaja en el barrio y que sea la misma gente de acá la que hizo esto, duele mucho".

"Igual apostamos a la educación que es lo que puede sacar esto adelante", resaltó Bernardo aunque lamentó que no se "valore el esfuerzo de gente que trabaja por los demás".

"No es la primera vez que pasa, es la cuarta, no sabemos quien puede haber sido", precisó y dijo que evidentemente "pareciera que hay un sector del barrio que no quiere la presencia de esta comunidad".

Hoy las actividades fueron suspendidas. Aquello que quieran colaborar con la institución podrán comunicarse con el 156460493.