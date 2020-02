Robaron un centro de salud frente a una comisaría

Quizás no llame tanto la atención el robo de un centro de salud. Pero sí que haya sido en las narices mismas de una comisaría, la 19ª. Es que anoche, el efector Mauricio Casal, ubicado en bulevar Seguí al 5300, recibió la desagradable visita de desconocidos que se alzaron con varios objetos de importancia para su funcionamiento.

En declaraciones a la prensa, el director de centros de salud municipales, Fernando Vignoni, indicó que "la verdad que no tenemos respuesta y nos sorprenden que hayan entrado por la puerta principal, más teniendo en cuenta que enfrente está la comisaría 19. Lo importante es que a media mañana el centro volvió a funcionar".

El funcionario municipal señaló que "a las 21.30 (de este lunes) sonó la alarma. (Los delincuentes) lograron ingresar y se llevaron monitores, una computadora, una cafetera, una pava eléctrica y un horno eléctrico".

Vignoni también comentó que "en la parte de farmacia estaba todo bastante revuelto. Faltaría medicación general y ahora estamos revisando el stock".

Sobre los daños a las instalaciones enumeró que "vandalizaron la administración y la enfermería. No sabemos cuánto tiempo estuvieron adentro. Da la sensación de que no estuvieron mucho porque había cosas importantes que no se llevaron", detalló en diálogo con Canal 3.