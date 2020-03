Desconocidos ingresaron a la Catedral y a la Casa de la Comunidad, dependiente del Arzobispado, y se llevaron algunos objetos, como medalllas, máquinas de coser y un anafe.

Según indicó a La Capital el cura párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola, indicó que "el domingo alrededor de las 9 forzaron la puerta de entrada de la Casa de la Comunidad, ubicada en Juan Manuel de Rosas 825, donde la comunidad realiza algunas actividades y funcionan las dependencias de Cáritas".

"No fue un robo significativo -amplió el sacerdote-, fueron dos máquinas de coser de gran valía y un anáfe. Además, en la casa no hay objetos de valor, por eso no sé qué estaban buscando".

Macerola se refirió al robo en dependencias de la Catedral y explicó que "minutos después de enterarme del robo en la Casa de la Comunidad, mientras yo atendía confesión, me dijeron que habían forzado una vitrina de la Catedral y se habían llevado unas crucecitas de poco valor. El local está en el interior de la Catedral, hay un santería a mano derecha que tiene unas vitrinas con medallas, cruces y otros objetos, pero tampoco nada de importancia".

Macerola señaló A la noche realizó la denuncia y después reforzaron la puerta de la Casa de la Comunidad. "No queríamos alterar a nuestra comunidad por algo tan menor", señaló.