Ríos: "No se puede irrumpir en el espacio público sin un marco conceptual"

El pedido que le hizo al Concejo Municipal el artista plástico Cristian Varela para instalar un pene gigante en la peatonal Córdoba desató la polémica. Por el momento, la demanda fue declarada como “improcedente” porque la comisión de Gobierno, a donde fue presentada, no está facultada para evaluar ni permitir que una obra se instale en el espacio público.

Varela pretende colocar el próximo 15 de noviembre la escultura, que definió como “un falo hecho de basura”, de dos metros de alto por 1,20 metro de diámetro en la esquina de Córdoba y Corrientes, una de las más transitadas del microcentro rosarino. Su idea es proponer, desde el arte, “el reciclaje del falocentrismo”, tal como le contó a La Capital.

Frente a la controversia que suscitó la iniciativa, el secretario de Cultura, Guillermo Ríos, dejó en claro que, aunque la Municipalidad no recibió ningún pedido de autorización para dar luz verde a la instalación, explicó que “la discusión no pasa por ponerle límites al arte, sino por definir un marco conceptual sobre las obras a exhibir”.

artista00.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

"No tenemos registro de que el autor de la obra se haya contactado con autoridades de las áreas correspondientes para exponer su obra", advirtió Ríos hoy, en diálogo con el programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho. Y aclaró: “Jamás pondríamos límites a una expresión artística, pero toda expresión artística debe enmarcarse en un proyecto concreto".

Ríos explicó que la decisión de que se le de lugar o no a una obra “es la función del curador o curadora”, señaló que “para seleccionar alguna obra de arte y decidir que se muestra y que no, con un criterio artístico, no moral” y aclaró: “La verdad que no conozco al artista, y no conozco en el marco de qué proyecto quiere hacer su muestra”.

No obstante, aclaró que la propuesta de Varela, a quien insistió que no conocía, podría haber sido incluída en la Quincena del Arte que se realizó el mes pasado. “Fueron quince días dedicados al arte es lo qeer, a la historia del arte que dieron cuenta de este movimiento qeer, inclusive hubo un concurso con un jurado nacional”, recordó.

artista02.jpg

“Lo que no se puede hacer es irrumpir en el espacio público sin un marco y una discusión conceptual”, aclaró Ríos, quien valoró como oportuna la temática de la obra de Valera “justamente en un momento en el que el movimiento de mujeres puso frente a nuestros ojos la hegemonía patriarcal de la cultura occidental”.

“Cualquiera que va a un museo, ve que es fuerte la hegemonía patriarcal y la cultura falocéntrica; y la ausencia de las mujeres como artistas. Hace unas décadas se está empezando a hacer visible esto y hay muchas formas; deberíamos charlar”, concluyó el responsable del área de cultura municipal.