Rige un nuevo aumento de los combustibles, el quinto en lo que va del año

Microajustes

“No entendemos a qué se debe esta última movida en los precios. Debe ser una política de la petrolera para hacer microajustes para así ir acomodando los precios, para que no se noten. Pero lo cierto es que a fin de mes esto se nota en los bolsillos ya castigados”, se preguntó Giribone.

Según el referente de Cesgar, sin contar contar este último ajuste la nafta lleva un aumento acumulado del 11 por ciento. “Este el quinto incremento en menos de dos meses”, agregó, y como precio de referencia expuso el de la nafta súper que ahora quedó en 80,90 pesos en la empresa argentina.

Giribone manifestó que lo extraño de esta situación es que estas últimas tarifasno se dieron en forma global en todo el país. Este de un peso se aplicó en Jujuy, Salta, Rosario, Santa Fe , Entre Ríos y sectores de La Pampa y Buenos Aires.

“Estamos desconcertados, no tenemos información. En el caso mío que no tengo me enteré a través de un email o whatsapp en el que me informaban que debía fijarme en la página. En el caso de YPF, las tarifas las cambiaron de Buenos Aires a las 0 de hoy y listo, están todos en red”, concluyó.