Revelan un audio con los aprietes y amenazas de Beto Riba a emprendedoras

Un grupo de emprendedoras rosarinas denunciará por aprietes y amenazas al titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), Alberto Ribadero, más conocido como Beto Riba en el mundo de la música tropical. La denuncia cuenta con el apoyo del concejal de Juntos por el Cambio, Roy López Molina y será presentada en los próximos días, aunque desde Fiscalía adelantaron que "ya existen" denuncias previas contra el sindicalista por amenazas.

Todo surgió a la luz a través de la difusión de un audio realizado por la organizadora del grupo de ferias "Oh Yeah", que data del pasado 10 de septiembre, día en el que Riba convocó a la organizadora del evento, Iara Lingua, para reunirse en el sindicato. En ese audio, el responsable del gremio le exigía "el 2,5 por ciento del salario mínimo, vital y móvil actualizable por emprendedor, es decir, por stand, lo que equivale a 250 pesos aproximadamente", precisó Lingua a La Capital, quien además contó que desde hace tres años lleva adelante "un gran grupo de emprendedores", dedicados a realizar eventos en bares culturales y en hoteles.

"Tenemos todo en regla, estamos en un hotel habilitado; nunca creí que me iba a pasar algo así", indicó Iara, la emprendedora denunciante de 25 años, quien esta mañana habló en conferencia de prensa en el Concejo.

"Estoy dispuesta a seguir dándole para adelante y luchar por nuestros emprendedores para trabajar en paz", sentenció.

"La feria es legal y no se enmarca dentro del rubro de vendedores ambulantes por tratarse de un lugar privado".

"La semana pasada recibimos en el Concejo a un conjunto de emprendedoras, quienes denunciaron que aparecieron personas vinculadas al Sindicato de Vendedores Ambulantes, encabezado por Beto Riba, reclamando regularizar la situación a partir del pago de una suma de dinero para evitar problemas. El Concejo las recibió y ratificó que ellas no estaban incumpliendo ninguna normativa y el jueves pasado aprobamos un repudio a las amenazas y además un pedido de informe sobre el estado de las causas que pesan sobre Beto Riba en el Ministerio Público de la Acusación (MPA)", señaló el edil macrista.

De acuerdo a lo que trascendió del registro realizado por la emprendedora, Riba le exhorta en el audio: "El primer beneficio es no ir con el Ministerio de Trabajo y con la Afip. Te puedo asegurar que no lo hacés más porque la multa son 300 mil pesos. Si consensuamos todo no vas a tener problemas. Si no, caemos con los bombos a la puerta del hotel (donde se realizaría la feria)".

Sin embargo, en el Concejo se habría comprobado junto con las denunciantes que la actividad que organizan en la feria mencionada "es legal y no se enmarca dentro del rubro de vendedores ambulantes por tratarse de un lugar privado".

"Para nosotros bastaba el testimonio de las emprendedoras, pero ahora presentamos un elemento nuevo que es un audio y un video -que dura una hora pero nosotros fragmentamos- donde se ve claramente que, mediante una charla intimidatoria, a partir de citar una supuesta normativa impositiva y laboral, lo que se buscaba era que ellas accedieran a pagar la suma de 250 pesos por stand, aproximadamente unos 12.500 pesos por feria al sindicato para no tener problemas con nadie", abundó López Molina.

feria.jpg La Feria en cuestión a la que Beto Riba intentó frenar. (Foto: @ohyeahferia vía Facebook)

Asimismo, indicó que todo el material presentado "va a formar parte del cuerpo de una denuncia que vamos a estar presentando en Fiscalía y esperamos que estos elementos sumen a todas las otras denuncias hechas en su momento para desarmar un modus operandi que es 'caigo, exijo que se vinculen al sindicato de vendedores ambulantes para que, si pagás, no tenés ningún problema. Y si no pagás, lo dicen claramente en el audio, te vamos a caer a la puerta del hotel y no vas a poder hacer la feria'".

Si bien el edil aseguró que presentará la denuncia, desde Fiscalía indicaron que aún no ingresó ninguna presentación, pero que ya existen denuncias en curso contra Riba por amenazas en meses previos.