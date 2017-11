Revelan que el semáforo por Salta "estaba trabado"

el trágico accidente ocurrido anoche en Salta y Ovidio Lagos, brindó una conferencia de prensa esta mañana para brindar algunos detalles del caso, pero también para convocar a testigos que hayan presenciado la secuencia del siniestro, pero especialmente para confirmar una versión que surgió esta mañana: que los semáforos en ese cruce funcionaban mal desde las cuatro de la tarde ayer. La fiscal de Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias, quien investigabrindó una conferencia de prensa esta mañana para brindar algunos detalles del caso, pero también para convocar a testigos que hayan presenciado la secuencia del siniestro, pero especialmente para confirmar una versión que surgió esta mañana: que los semáforos en ese cruce funcionaban mal desde las cuatro de la tarde ayer.

En rueda de prensa, la funcionaria judicial indicó que "las medidas que tomamos junto con Policía CIentífica fueron cronometrar el cambio de semáforo, medida que quedó grabada y cronometrada, y el semáforo por calle Salta estaba trabado. O sea, cambiaba de rojo a amarillo y al cambiar al verde tardaba aproximadamente 40 segundos".

"Todo está bajo investigación, pero aparentemente los dos confiaron en que tenían paso. Esto está sujeto a pericias. Presumiblemente uno de los semáforos podía llegar a estar en verde y el otro cambiando de rojo a amarillo y después a verde o al revés", amplió.





Por otra parte, la fiscal dijo que "necesitamos que esos testigos que dicen que el semáforo estaba tildado desde las cuatro de la tarde, se presenten a declarar en la Fiscalía", sostuvo Piazza Iglesias, quien agregó: "Anoche, cuando yo estaba presente en el lugar tras el accidente, se presentó personal de la Municipalidad para arreglar los semáforos, y yo no se lo permití porque necesitaba los peritajes de los semáforos".

La fiscal dijo que por el momento no tenía previsto citar a funcionarios municipales. "No. Por el momento no se evaluarán eventualmente responsabilidades penales, pero sí civiles".









Piazza Iglesias precisó que la moto circulaba por Salta y el Renault Duster por Ovidio Lagos. "El impacto fue bien en el medio del cruce, porque no hay huellas de frenada. Eso significa que ninguno de los dos se vio. Hay rastros de derrape, es decir marcas posteriores al impacto. No hemos determinado la velocidad. Hay que esperar las pericias accidentológicas".





"Si se toma el cruce de Lagos con Salta como una cruz, fue bien en el medio. El conductor de la moto no tenía casco y la conductora del otro vehículo quedó en estado de shock. Estaba muy nerviosa y le manifestaba al personal policial: yo venía pasando en verde, yo venía pasando en verde", agregó la fiscal.









"Ayer se peritaron los semáforos con la Policía Científica, en cuanto al cronometraje del cambio de luz; se van a pedir las cámaras de seguridad; se hizo planimetría, fotografía, se filmó durante unos diez minutos el funcionamiento de los semáforos. Ahora estoy convocando a testigos para que comparezcan ante la Fiscalía", indicó Piazza Iglesias.